入場須知搶先看！「奈良美智特展」全年3場免費賞，台北、台南、高雄粉絲都能逛

南部粉絲有福啦！首度登台的「奈良美智特展」即將於3/12在關渡美術館開展，未開展就備受期待。日前主辦方中華文化總會也新增加場好消息，宣佈繼台北場次，7月及11月也將分別登場高雄市立美術館、台南市美術館，統統開放免費入場。而今（27）日官方也終於公開大家好奇許久的入場須知，出發前記得先詳閱，遵守配合才能一起開心欣賞展覽喔！

圖／中華文化總會臉書專頁

奈良美智為日本著名當代藝術家，本次特展於3/12台北關渡美術館優先開跑，文化總會於臉書專頁分享了入場須知，首要注意的為展覽「全面禁止攝錄影」，以尊重智慧財產權。此外，民眾無須購票，但因應防疫需求，入場前請填寫防疫實聯單、並全程佩戴口罩。現場開放排隊時間為每日上午10:00，大家可於國立臺北藝術大學關渡美術館4樓入口依序入場。而為維護入場觀眾之權益及防疫安全，這次展覽不開放團體預約及導覽。

圖／中華文化總會臉書專頁

「奈良美智特展」訪台消息公佈後，早已讓不少台灣民眾敲碗期待能加場中南部，如今許願成功，官方確定於7月在高雄市立美術館開展、11月接力到台南市美術館，代表3月起大家全年都能欣賞展覽，不必急著衝北部，安排行程能更為彈性。此次展覽最受矚目的作品，莫過於首次於海外展出的2020年新作「月光小姐」，超萌大頭女孩卻帶有憂鬱、憤怒等意象反差，成為奈良美智創作生涯中人氣極高的經典角色。

圖／中華文化總會臉書專頁

除此，現場也可賞見去年在東京森美術館展覽的「STARS展：當代藝術之星，從日本到世界」中的作品，包含奈良美智1985年的《House》、1988與1990年的《Untitled》，大家一睹國際級藝術家獨樹一幟的作品之餘，還能順勢觀察一路走來的畫風改變。值得一提的是，奈良美智本人也非常誠意地親自赴台布展，2/14已抵台目前隔離中，看來大家除了能夠欣賞作品，還有望見到大師本尊呢！

圖／中華文化總會臉書專頁

奈良美智特展

台北場展期：3/12-6/20；地點：台北藝術大學關渡美術館高雄場展期：7月；地點：高雄市立美術館台南場展期：11月；地點：台南市立美術館

關渡美術館入場須知

1.為尊重智慧財產權，本展覽「全面禁止攝錄影」！2.本展覽免購票入場，因應防疫需求，入場前請填寫防疫實聯單。3.入場請全程佩戴口罩、配合工作人員量測體溫、酒精消毒，憑防疫實聯單驗證入場。4.如有呼吸道不適、居家隔離檢疫、自主健康管理者、體溫超過攝氏37.5度者，恕不開放參觀本展覽。5.為維護入場觀眾之權益及防疫安全，本展覽採現場排隊、保持社交距離，並分流管制入場，若館內超出展館最大容留人數時，請依排隊動線依序耐心等候入場。6.為安全考量，12歲以下孩童須由家長陪同入場參觀。7.現場開放排隊時間為每日上午10:00，請由國立臺北藝術大學關渡美術館4F入口依序入場。8.實際最後排隊入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整。9.為維護入場觀眾之權益及防疫安全，本展覽恕不開放團體預約及導覽。10.展場內手機請調靜音或震動，勿觸摸展品、高聲談笑、嬉鬧奔跑或席地而坐。11.為維護良好參觀品質，全館禁止飲食、吸菸、嚼食口香糖及檳榔，並禁止攜帶食物、飲料、危險物品入場。12.請勿觸碰、破壞展品，如有展品遺失或損壞事宜，需負擔賠償責任。13.超過A4大小之物件請置於寄物櫃，貴重物品請隨身攜帶並請妥善保管，若有遺失或遭竊取，主辦單位不承擔保管及賠償之責任。14.展覽可能因天災、氣候不佳（如強風、暴雨、閃電或打雷）、停電、機器檢查或其他不可抗力之因素而暫停開館，敬請見諒15.展館開放時間、活動等如有變更，請以現場公告、Facebook粉絲專頁為準，主辦單位保有調整之權利，若有未盡事宜，主辦單位保有修改、變更或暫停本展覽之權利。

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