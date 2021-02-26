2021燈會全台攻略！ 228連假限時「星空泡泡屋賞煙火」 牛年限定燈籠、點燈時間 把握最後一週

因為疫情影響，2021台灣燈會已確定停辦，主燈與部分燈區移展至全台各地展出。各地的主辦單位防疫措施更加強把關，連假欲安排出遊的朋友，仍能把握燈會最後一週，戶外走走賞花燈，感受佳節的氣氛。快來看看全台各地燈會活動，有哪些精彩亮點：

南投車埕：竹鵲松風迎春曦

於本周五2月26日剛登場的台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」，在日月潭國家風景區車埕貯木池展出，結合牛年與喜鵲的意象，經在每日晚間6點至9點，搭配聲光秀演出。另外，牛年也推出限定款小燈籠，即日起，只要與副燈拍照並打卡上傳FB或IG，還可領取每日限量發送的台灣燈會「活力牛」小提燈。

圖／交通部觀光局日月潭國家風景區官方網站

燈會資訊

活動地點：日月潭國家風景區車埕貯木池活動日期：2/26-3/7，18:00-21:00，每30分鐘一次

南投燈會主題燈區

延後於2/19點燈的「南投燈會」，擁有10個主題燈區，豐富展區讓你由一路由白天逛到黑夜。牛年造型的主燈「金可cow」吸睛亮眼，20分鐘就會演出一次。除了主燈外，每日還會有8場次的水陸雙水舞秀，2月26日與27日這兩天，更加碼演出煙火秀，千萬不要錯過！水舞場地設有星空泡泡屋座位，還能免費搭乘旋轉木馬，供民眾前往體驗。

圖／南投縣政府FB官方粉絲團

圖／南投縣政府FB官方粉絲團

燈會資訊

展區地址：南投縣會展中心(南投市祖祠東路26號)開放時間：2/19-3/1，10:00-21:00

雲林：燈Light西螺x space

今年以太空為主題，打造三大主題燈區，充滿童趣感。燈會展場處處可見宇宙元素，入口有外星人迎接，還有12米時空隧道、漂浮月球、太空人、大飛碟等23個主題燈區，科幻感十足。今年限制350人入場，並需全程配戴口罩，盡興出遊的同時，也能保持安全社交距離。

圖／西螺鎮公所FB官方粉絲團

燈會資訊

活動地點：西螺大橋廣場活動日期：2/6-3/1，18:00-22:00

台南：北門燈會

台灣燈會的燈區「犢站金榜」及「懷舊時光燈區」也移展至北門小鎮，打造懷舊感十足的佳節氛圍。街區可見彈弓、陀螺、三輪車各式懷舊物品，彷彿回到過去。現場還有「擲包粽」搏杯活動，當「擲得兩個相同功名」就可獲得精美手鍊，只要參加也能獲得「祈福卡」一份。

圖／雲嘉南，好好玩!!!FB官方粉絲團

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活動地點：雲嘉南濱海國家風景區活動日期：2/26-3/7，18:00-21:00

高雄：佛光山平安燈會

從1980年歷史悠久的「佛光山平安燈會」，今年結合元宵燈會活動低調展開，期望能透過活動帶來歡喜、祥和的氣氛。然而因為疫情影響，以往超夯的「無人機展演」活動延後舉辦，但已佈置的花燈仍開放民眾免費入場。考量群聚問題，佛光山主辦單位推「雲端點燈」與「叩鐘」，遠端祈願心意不打折。

圖／佛光山FB官方粉絲團

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展區地址：高雄市大樹區興田路153號開放時間：2/12-3/12，每晚至22:00

屏東：繁花盛宴屏東綵燈節

在萬年溪畔綿延1公里的20組燈飾，燈光映照在水面閃閃動人，讓屏東的夜晚顯得絢麗奪目。花燈邀請國內外藝術家打造，包含3位日本藝術家，6位屏東在地藝術家，以「繁花盛艷」主題，創造出動物、花卉各種意向的花燈造型。

圖／屏東縣政府 傳播暨國際事務處FB官方粉絲團

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展區地址：屏東市萬年溪畔點燈時間：1/22-3/1，17:30-22:00

金門：元宵燈節

因應台灣燈會停辦，其中「動物星光燈區」、「傳藝風華燈區」兩個燈區移到金門古寧頭雙鯉湖展出，將成為台灣首次於離島舉辦燈展。另外，還有金門當地舉辦的「放閃金寧」就愛小燈會燈展，以七夕情人節為主軸，透過水藍色夢幻星海，營造濃濃浪漫氣氛。

圖／金門縣政府官方網站

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展區地址：金門縣金寧鄉雙鯉湖 點燈時間：2/12-3/14，18:00-21:00

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