快訊

日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海鮮控預備！圓山「海味痛風祭」3/13連兩天登場，60個餐飲品牌＋魚市場佈景必衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
組圖／取自有趣市集IG、臉書粉專
組圖／取自有趣市集IG臉書粉專

人氣市集品牌「有趣市集」去年帶來多場主題性市集活動，包括暗黑系飲食市集、耶誕美食市集等都廣受好評，睽違三個月後，2021年首場市集活動終於公佈了，3/13、3/14一連兩天將在老地方圓山花博花海廣場舉辦「海味痛風祭」，預計將有多達60個餐飲品牌進駐，期間限定的海鮮料理吃喝不完！

有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場（圖為2020活動照片）。 圖／取自有趣市集IG
有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場（圖為2020活動照片）。 圖／取自有趣市集IG

有趣市集去年年底打造兩場熱鬧非凡的美食市集，從場地規劃到飲食品牌挑選都別具用心，堪稱是全台最會辦市集的品牌之一，2021年首場市集活動將於3/13起一連兩天展開，打造首場以海鮮為主題的餐飲市集「海海人生｜海味痛風祭」，精彩絕倫的海鮮盛宴將再次席捲圓山花博。

有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場（圖為2020活動照片）。 圖／取自有趣市集IG
有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場（圖為2020活動照片）。 圖／取自有趣市集IG

有趣市集「海海人生｜海味痛風祭」規劃10台超高人氣型格餐車與超過60個餐飲品牌進駐，包括欣葉台灣料理 、餵我早餐、PS Tapas 西班牙餐酒館等美食商家都將共襄盛舉，現場也有酒品販售，另外還規劃文青最愛的選物市集，讓遊客從早待到晚都沒問題！

有趣市集透露，將在圓山花博花海廣場打造宛如魚市場的市集佈景，同時邀請所有遊客一同穿上藍白色系或海邊打扮的服裝，提前感受夏季來臨前的活力氛圍。

海海人生海味痛風祭｜市集活動資訊

日期｜2021/03/13(六)～2021/03/14(日)

時間｜下午14:00－晚間22:00（週日至晚間21:00）

地點｜圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場，預計將有60個美食品牌進駐。 圖／取自有趣市集臉書粉專
有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場，預計將有60個美食品牌進駐。 圖／取自有趣市集臉書粉專

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

住麗寶飯店「免費送」樂園2日無限暢玩！1泊2食下殺5折，再爽吃西餐Buffet

五星萬豪「下殺2.5折」！買1送1「免費享」5000元頂級餐飲與SKY19 Spa 服務

市集 花博 海鮮 花海 文青

相關新聞

海鮮控預備！圓山「海味痛風祭」3/13連兩天登場，60個餐飲品牌＋魚市場佈景必衝

人氣市集品牌「有趣市集」去年帶來多場主題性市集活動，包括暗黑系飲食市集、耶誕美食市集等都廣受好評，睽違三個月後，2021年首場市集活動終於公佈了，3/13、3/14一連兩天將在老地方圓山花博花海廣場舉辦「海味痛風祭」，預計將有多達60個餐飲品牌進駐，期間限定的海鮮料理吃喝不完！

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起恢復外國人入境及轉機

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，考量國際新冠肺炎疫情、國內防疫量能，及商務經貿交流等需求，自今(2021)年3...

五星萬豪「下殺2.5折」！買1送1「免費享」5000元頂級餐飲與SKY19 Spa 服務

國際知名五星連鎖飯店推出「豪華5000」住房專案啦！即日起至七月底，入住雙人豪華客房，只要5,000元(不需另加稅及服務費)，免費再送價值高達5,000元的台北萬豪餐飲與SKY19 Spa扣抵券，直接「買一送一」，快揪團入住啦！

貓控暴動！日本黑貓「NYA－」首度聯名醫用口罩，6種款式通通都想收

日本三宅一生旗下的超人氣時尚黑貓「NYA－」魅力爆棚，這次更首度與「親親醫用口罩」合作，推出一系列聯名口罩，黑底白文字印花，低調又有設計感，還沒正式發售就引發話題，這次不用海外代購，只要到「小三美日」

我是誰？我在哪？ 網友熱議「北捷最容易迷路」10大站體

你是否也曾迷失在北捷站體裡？台北捷運系統雖然沒有東京地鐵那樣複雜，不過131個站體就夠讓外縣市的遊客或者到台北生活的外地遊子「暈頭轉向」了。去年一則新聞提到一名男子因為在車站裡迷路，導致錯過面試，要申

交通部：3月2日起雙鐵等交通運具可飲食 高鐵恢復自由座

今年春節前，因國內爆發部桃群聚事件，新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，2月1日起雙鐵、客運等交通運具禁止飲食，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。