海鮮控預備！圓山「海味痛風祭」3/13連兩天登場，60個餐飲品牌＋魚市場佈景必衝

人氣市集品牌「有趣市集」去年帶來多場主題性市集活動，包括暗黑系飲食市集、耶誕美食市集等都廣受好評，睽違三個月後，2021年首場市集活動終於公佈了，3/13、3/14一連兩天將在老地方圓山花博花海廣場舉辦「海味痛風祭」，預計將有多達60個餐飲品牌進駐，期間限定的海鮮料理吃喝不完！

有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場（圖為2020活動照片）。 圖／取自有趣市集IG

有趣市集去年年底打造兩場熱鬧非凡的美食市集，從場地規劃到飲食品牌挑選都別具用心，堪稱是全台最會辦市集的品牌之一，2021年首場市集活動將於3/13起一連兩天展開，打造首場以海鮮為主題的餐飲市集「海海人生｜海味痛風祭」，精彩絕倫的海鮮盛宴將再次席捲圓山花博。

有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場（圖為2020活動照片）。 圖／取自有趣市集IG

有趣市集「海海人生｜海味痛風祭」規劃10台超高人氣型格餐車與超過60個餐飲品牌進駐，包括欣葉台灣料理 、餵我早餐、PS Tapas 西班牙餐酒館等美食商家都將共襄盛舉，現場也有酒品販售，另外還規劃文青最愛的選物市集，讓遊客從早待到晚都沒問題！

有趣市集透露，將在圓山花博花海廣場打造宛如魚市場的市集佈景，同時邀請所有遊客一同穿上藍白色系或海邊打扮的服裝，提前感受夏季來臨前的活力氛圍。

海海人生海味痛風祭｜市集活動資訊

日期｜2021/03/13(六)～2021/03/14(日)

時間｜下午14:00－晚間22:00（週日至晚間21:00）

地點｜圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）

有趣市集「海味痛風祭」3月圓山登場，預計將有60個美食品牌進駐。 圖／取自有趣市集臉書粉專

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