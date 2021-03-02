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春日浪漫邂逅！ 最美校園嘉義中正大學 小葉欖仁「黃金雨」再度來襲
許多人在春季徘徊於一些賞花景點之間，也導致這些景點人流暴增、遊玩品質下降。此時就該劍走偏鋒，離開這些賞花的地方，前往嘉義的中正大學。這裡有什麼美景呢？這裡有冬春交替時最美的風景：小葉欖仁。
小葉欖仁為輪生主幹，層層分明有序向四周開展，酷似經過人工修剪整型，外型像雨傘疊在一起，極為優雅美觀。原生於馬達加斯加，台灣於 1975 年以後引進栽植，是相當不錯的行道樹、庭園樹種。
中正大學也將小葉欖仁作為校內的行道樹栽植，不僅美觀，在冬春交替之際，黃色與綠色的葉子在枝頭斑斕，化為校園內最美的景緻，讓人印象深刻。喜愛攝影的朋友絕對不容錯過這樣的美景，想和心儀的人找地方約會漫步，這裡也頗為適合。
需要注意的是，小葉欖仁泛黃的葉子已在漸漸凋落，建議於228連假期間前往，再慢的話就只剩枯枝落葉，成就了另一種截然不同的風格場景囉。
中正大學小葉欖仁
地址：嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
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