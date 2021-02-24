五星萬豪「下殺2.5折」！買1送1「免費享」5000元頂級餐飲與SKY19 Spa 服務

國際知名五星連鎖飯店推出「豪華5000」住房專案啦！即日起至七月底，入住雙人豪華客房，只要5,000元(不需另加稅及服務費)，免費再送價值高達5,000元的台北萬豪餐飲與SKY19 Spa扣抵券，直接「買一送一」，快揪團入住啦！

圖／台北萬豪酒店官網

台北萬豪酒店是國際知名五星連鎖飯店，地處台北大直樞紐帶，號稱都市花園，尤其以高級寬闊明亮與都市夜景為名，搭配20樓高空酒吧，提供旅客最舒適的服務體驗，附近還有大直美麗華與各式商場餐廳，非常適合商務人士或遊客入住。

這回推出的「豪華5000」住房專案，即日起至7月31日，雙人只要5,000元即可入住市價高達17,800元（需另計10%服務費及5.5%稅金）的豪華客房，相當於換算約2.5折。

圖／台北萬豪酒店官網

更狂的是台北萬豪酒店還加贈價值5,000元的台北萬豪餐飲與SPA扣抵券，其中1,000元可供頂級SKY19 Spa使用，剩餘的4,000元可讓遊客選擇台北萬豪酒店餐飲或SKY19 Spa扣抵券使用，甚至也可以作為入住隔日的早餐兩客（使用折抵1,000元），優惠使用彈性自由，就是希望讓喜愛萬豪的遊客們享受一場「奢華與放鬆的住宿體驗」。

圖／台北萬豪酒店官網

值得注意的是，此專案優惠價格限於週日至週五入住，不過連續假日與國定假日也適用，若想週六入住也只要加價500元，除此之外，免費使用健身房、桑拿設備與戶外泳池設施，還可享每房每晚一台免費停車，這麼多優惠好康，趕緊預定入住囉。更多贈送的相關抵用券規範請上官網查詢。

圖／台北萬豪酒店官網與臉書粉專

台北萬豪酒店

地址：台北市中山區樂群二路199號 (與敬業四路交叉口)

官網：https://www.taipeimarriott.com.tw/websev

電話： (02)8502-0899

備註：以上折扣僅試算供參考，詳細優惠請洽訂房人員

圖／台北萬豪酒店官網

延伸閱讀：

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

．住麗寶飯店「免費送」樂園2日無限暢玩！1泊2食下殺5折，再爽吃西餐Buffet

．宜蘭「悅川酒店」下殺2.1折！一泊二食只要1750元，還可無限吃生魚片、蝦子與牛排