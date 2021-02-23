住麗寶飯店「免費送」樂園2日無限暢玩！1泊2食下殺5折，再爽吃西餐Buffet

228連假好康不間斷！麗寶福容大飯店限時推出「228麗寶假期好好玩」優惠住宿活動，兩天一夜享一泊二食，再加碼送「連續兩日」無限暢玩麗寶樂園「探索世界」門票兩張，直接下殺約5折！超狂好康優惠，「樂園控」不要錯過了！

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

麗寶樂園是台中后里區知名的遊樂園，每年寒暑假都會吸引大批遊客前往觀光消費，這回因應228連假的到來，福容大飯店-麗寶樂園店規劃超狂「兩天一夜 一泊二食」專案，只要於2021年2月27日至28日入住，雙人享有一晚每房8,999元的優惠，相當於約半價5折，享有「14坪超大空間」，還加贈田園西餐廳入住晚餐與隔日早餐Buffet，更狂的直接送「探索世界連續雙日無限暢玩門票2張」。

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

除此之外，還有三重好禮免費送，像是可使用飯店內的露天泳池與水療設施、同樂券每人乙張與加贈福容專屬繽紛樂夾腳拖鞋2雙等。值得注意的是，若是家庭或多人出遊，成人每人加價2,300元、兒童(限身高115-150cm)每人加價1,900元， 同樣享有早餐、晚餐、麗寶樂園探索世界雙日門票與同樂券。更多228連假住宿優惠，請上官網查詢。

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

福容大飯店-麗寶樂園店

地址：：421台中市后里區福容路88號

訂房專線：04-2559-2888

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/ym/tw/

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

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