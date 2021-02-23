快訊

交通部：3月2日起雙鐵等交通運具可飲食 高鐵恢復自由座

遭塞國保全關押1天 「夜市球王」曾俊欣平安返台了

住麗寶飯店「免費送」樂園2日無限暢玩！1泊2食下殺5折，再爽吃西餐Buffet

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
麗寶福容大飯店限時推出「228麗寶假期好好玩」優惠住宿活動，兩天一夜享一泊二食，再加碼送「連續兩日」無限暢玩麗寶樂園門票兩張。 圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網
麗寶福容大飯店限時推出「228麗寶假期好好玩」優惠住宿活動，兩天一夜享一泊二食，再加碼送「連續兩日」無限暢玩麗寶樂園門票兩張。 圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

228連假好康不間斷！麗寶福容大飯店限時推出「228麗寶假期好好玩」優惠住宿活動，兩天一夜享一泊二食，再加碼送「連續兩日」無限暢玩麗寶樂園「探索世界」門票兩張，直接下殺約5折！超狂好康優惠，「樂園控」不要錯過了！

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網
圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

麗寶樂園是台中后里區知名的遊樂園，每年寒暑假都會吸引大批遊客前往觀光消費，這回因應228連假的到來，福容大飯店-麗寶樂園店規劃超狂「兩天一夜 一泊二食」專案，只要於2021年2月27日至28日入住，雙人享有一晚每房8,999元的優惠，相當於約半價5折，享有「14坪超大空間」，還加贈田園西餐廳入住晚餐與隔日早餐Buffet，更狂的直接送「探索世界連續雙日無限暢玩門票2張」。

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網
圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網
圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

除此之外，還有三重好禮免費送，像是可使用飯店內的露天泳池與水療設施、同樂券每人乙張與加贈福容專屬繽紛樂夾腳拖鞋2雙等。值得注意的是，若是家庭或多人出遊，成人每人加價2,300元、兒童(限身高115-150cm)每人加價1,900元， 同樣享有早餐、晚餐、麗寶樂園探索世界雙日門票與同樂券。更多228連假住宿優惠，請上官網查詢。

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網
圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

福容大飯店-麗寶樂園店

地址：：421台中市后里區福容路88號

訂房專線：04-2559-2888

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/ym/tw/

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網
圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網
圖／福容大飯店麗寶樂園主題旅店官網

延伸閱讀：

宜蘭「悅川酒店」下殺2.1折！一泊二食只要1750元，還可無限吃生魚片、蝦子與牛排

與台南香格里拉「生日相同」免費入住！身分證含0239免費升等、中1碼就85折

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

連假 早餐 觀光 露天泳池 遊樂園

相關新聞

交通部：3月2日起雙鐵等交通運具可飲食 高鐵恢復自由座

今年春節前，因國內爆發部桃群聚事件，新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，2月1日起雙鐵、客運等交通運具禁止飲食，...

住麗寶飯店「免費送」樂園2日無限暢玩！1泊2食下殺5折，再爽吃西餐Buffet

228連假好康不間斷！麗寶福容大飯店限時推出「228麗寶假期好好玩」優惠住宿活動，兩天一夜享一泊二食，再加碼送「連續兩日」無限暢玩麗寶樂園「探索世界」門票兩張，直接下殺約5折！超狂好康優惠，「樂園控」不要錯過了！

台灣10家「萬豪」都適用！午餐兩人只要+100、24小時隨心住

現正值春暖花開、百花綻放的春遊好時節，元宵、二二八與清明連假接續到來，自2021年2月26日起至4月30日，位於台北、林...

麥當勞3公尺「花磚大麥克」現身松菸！打卡送「買1送1券」

自1967年面世的「大麥克」，乃是麥當勞最具經典的產品。為了勾起台灣民眾的共鳴，麥當勞特別透過花窗、花磚等元素，自2月2...

5千坪新店安和夜市今晚最後營業 開幕2年居民錯愕

2018年底開幕的新北市新店安和國際觀光夜市，占地近5000坪、多達200攤位，設有美食天地、歡樂王國兩大區域，提供國內...

與台南香格里拉「生日相同」免費入住！身分證含0239免費升等、中1碼就85折

為歡慶12週年，台南香格里拉遠東國際大飯店推出特別活動，尋找與飯店一樣於2009/3/23誕生的壽星，只要3/23前致電成功預訂，即可於活動期間免費入住客房一晚，若身份證含「0、2、3、9」任一碼，還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。