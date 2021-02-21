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與台南香格里拉「生日相同」免費入住！身分證含0239免費升等、中1碼就85折
為歡慶12週年，台南香格里拉遠東國際大飯店推出特別活動，尋找與飯店一樣於2009/3/23誕生的壽星，只要3/23前致電成功預訂，即可於活動期間免費入住客房一晚，若身份證含「0、2、3、9」任一碼，還可享85折優惠，4碼全中則可免費至套房，近期計劃到南部旅遊的人別錯過啦！
台南香格里拉遠東國際大飯店祭出週年促銷，若與飯店同樣於2009/3/23生日，透過電話訂房即會免費招待住宿一晚，加價323元則可升級享豐盛自助式早餐一客。即便沒有同年同月同日生，也有身份證對號入住好康。不限年齡凡對中「0、2、3、9」任一數字，透過飯店官網或電話預訂，3至4月即享85折入住優惠，4碼全中還可升等至27坪雅仕套房，加碼豪華閣貴賓廊尊榮禮遇。好康包含免費享用早餐、17:30至19:30限定的黃昏雞尾酒及小點、全日飲品供應、套裝熨燙及擦鞋服務等。
身份證住房方案每日限量三間，五六日已全數售罄，但平日活動任持續進行中，官方也預計於近期公開第二波週年慶優惠，粉絲們可再隨時關注最新消息。
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