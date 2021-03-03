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「奈良美智特展」首波周邊曝光！月光小姐文件夾欠入手，存錢等台灣限定周邊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／奈良美智特展臉書專頁、Mori Art Museum 森美術館
圖／奈良美智特展臉書專頁Mori Art Museum 森美術館

備受關注的全台首場「奈良美智特展」將於3/12在關渡美術館開展，繼前陣子公開免費入場須知，官方也於昨（2）日曝光第一波周邊商品，滿足粉絲們的好奇心。

圖／奈良美智特展臉書專頁、Mori Art Museum 森美術館
圖／奈良美智特展臉書專頁Mori Art Museum 森美術館

在敲碗「奈良美智特展」加場成功後，粉絲們最期待的莫過於，是否有機會購買周邊。官方特別於臉書專頁上公開首波商品，包含奈良美智新作「月光小姐」的超萌文件夾、1000片拼圖，還有酷炫的「No WAR」托特包，3款實用性高又吸睛。其中月光小姐文件夾為日本森美術館「Star展」同款，如今在台灣也能買得到。

圖／奈良美智特展臉書專頁、Mori Art Museum 森美術館
圖／奈良美智特展臉書專頁Mori Art Museum 森美術館

雖然限量的高價畫作並非每個人都買得起，但由畫作延伸的商品讓小資族也能有機會收藏，而奈良美智也堅持把關設計與品質，以「只做自己會用的、自己想用的商品」為理念打造周邊。第一批商品公開後，不少粉絲開始許願希望能有手機殼、海報等，並呼籲主辦準備足夠的商品量。而奈良美智也為台灣獨家設計了限定品項，惟為求高品質目前尚無法公開，大家在等待新消息公佈前可以先存錢準備蓄勢待發。

圖／奈良美智特展臉書專頁、Mori Art Museum 森美術館
圖／奈良美智特展臉書專頁Mori Art Museum 森美術館

值得一提的是，商品除了可在現場購買，官方也預告未來將規劃線上販售，讓外縣市的民眾也能一併入手。而待台北場結束後，「奈良美智特展」也將於7月及11月分別登場高雄市立美術館、台南市美術館。

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