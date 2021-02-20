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宜蘭「悅川酒店」下殺2.1折！一泊二食只要1750元，還可無限吃生魚片、蝦子與牛排

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
宜蘭「悅川酒店」推出超狂約2.1折的「一泊二食」3月住宿優惠專案，兩位成人共只要3,500元，還可大嗑附贈的晚餐與早餐Buffet。 圖／宜蘭悅川酒店官網
宜蘭「悅川酒店」推出超狂約2.1折的「一泊二食」3月住宿優惠專案，兩位成人共只要3,500元，還可大嗑附贈的晚餐與早餐Buffet。 圖／宜蘭悅川酒店官網

「犇向悅川」迎牛年！即將迎接三月的春天，宜蘭「悅川酒店」大放送啦，推出超狂約2.1折的「一泊二食」3月住宿優惠專案，兩位成人共只要3,500元，還可大嗑附贈的晚餐與早餐Buffet，無限爽吃超過40道的精緻料理，像是干貝、蒸蝦、牡蠣、螃蟹與生魚片等，不要猶豫快把時間排開爽住一波囉！

圖／宜蘭悅川酒店官網
圖／宜蘭悅川酒店官網

「悅川酒店」位於宜蘭縣中山路五段附近，鄰近宜蘭市區與幾米公園和車站等地，是觀光入住的絕佳位置，這回特地推出牛年約2.1折住宿優惠，就是希望回饋遊客，祝福牛年扭轉乾坤。

其中旗下的羅琳西餐廳是以「宜蘭在地無毒蔬果食材，融合中西日式等料理」的自助Buffet餐廳，且種類豐富多樣，有超過40道美食供選擇，主打有片鴨（還能沾甜麵醬包餅吃）與鮮嫩多汁的牛排，其他熟食部份還有燉牛肉、鯛魚、各式熱炒、醉雞、滷肉飯與炸物等；港式有燒賣、蒸餃、爆漿流沙包等；日式部分則有生魚片、壽司與清酒；海鮮部分有蒸蝦、干貝、牡蠣、螃蟹等；甜店則有各式蛋糕、珍奶與果醬麵包等。幾乎想得到的，都可以在羅琳西餐廳吃得到。

圖／宜蘭悅川酒店官網
圖／宜蘭悅川酒店官網

圖／宜蘭悅川酒店官網
圖／宜蘭悅川酒店官網

圖／宜蘭悅川酒店官網
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而此犇向悅川專案，兩位成人入住簡愛家庭房一晚，每房只要3,500元，還能爽吃晚餐與早餐Buffet，其他優惠還包含預約制定時定點免費接駁、免費使用健身房、綠野仙蹤親子館、瓦爾登天空步道設施與其他餐飲消費可享85折（額外原價10%服務費)，此專案每房若需加人，每房最多5人，大人每人1,500元，兒童每人1,000元，加人同樣享有一泊二食，值得注意的是，此專案僅能電話訂房喔，快預約住起來！

圖／宜蘭悅川酒店官網
圖／宜蘭悅川酒店官網

圖／宜蘭悅川酒店官網
圖／宜蘭悅川酒店官網

宜蘭「悅川酒店」

訂房專線： +886-3-969-9222

地址：宜蘭市中山路五段123號

圖／宜蘭悅川酒店官網
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圖／宜蘭悅川酒店官網
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