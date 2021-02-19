首座「梯田菜市場」9月插旗台南！屋頂成觀景臺，還可種植農作物好吸睛

菜市場給人的刻板印象通常是空間宅小人擠人，不過號稱「全台最美菜市場」的「台南新化果菜市場」即將於9月正式啟用囉！由荷蘭頂尖建築團隊MVRDV搭配LLJ Architects合作操刀全台首座梯田綠建築市場，同時翻轉菜市場形象，其波浪造型天花板還可做為觀景臺，一次滿足「買菜與賞景休閒需求」。

圖／荷蘭建築團隊MVRDV官網

MVRDV是荷蘭知名建築團隊，有別於方形稜角的傳統建築，反而融合創新與精緻工學並兼顧實用性，常常打造令人嘆為觀止的建築房屋。這回把「台南新化果菜市場」晉升成大眾體驗食品與欣賞景觀的層次，並透過開放式結構與高低起伏的天花板，增加通風空間且有放大市場視覺的效果。

圖／荷蘭建築團隊MVRDV官網

令人驚豔的是市場屋頂的梯田造型將結合市場需求種植各種不同作物，像是水稻、玫瑰與茶葉等等，同時為了延續景觀的美，也將提供遮陽處、長椅與餐桌等，方便遊客在梯田間享受美景，除此之外，周邊也將規劃餐廳、攤販與辦公室等，翻轉傳統市場形象，打造全新的新興市場。預計九月將正式啟用，屆時不妨搶先前往一探究竟喔！

圖／荷蘭建築團隊MVRDV官網

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