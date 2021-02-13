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粉紅維尼Q翻天！全球首波「迪士尼粉萌季」北中南快閃時間地點快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迪士尼台灣臉書專頁
圖／迪士尼台灣臉書專頁

迪士尼的粉絲要尖叫，出不了國也能爽逛全球首發「迪士尼粉萌季」！迪士尼台灣前陣子公佈，即將於北中南推出粉萌季，其中最受矚目的莫過於首度登台的迪士尼官方「粉紅小熊維尼」，另有小豬、奇奇蒂蒂、桑普與邦妮等，超過400款可愛品項準備讓人少女心大爆發。

圖／迪士尼台灣臉書專頁
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「迪士尼粉萌季」期間限定店將從2/24起分別快閃台北誠品生活南西、台中勤美誠品綠園道、高雄夢時代，讓大家不必特別跑遠都有機會造訪。本次活動以3大人氣CP「小熊維尼與小豬」、「奇奇蒂蒂」及「桑普與邦妮」為主，販售多種超萌玩偶及周邊商品，而首次在台灣開賣的「粉紅小熊維尼」共有和服造型、櫻花上衣、手捧馬卡龍的萌樣，另有經典維尼和抱著蜂蜜奶瓶的小孩維尼，每隻讓粉絲直呼太可愛，限量2000組維尼粉絕對必搶。

圖／迪士尼台灣臉書專頁
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娃娃方面除了有小熊維尼，頭戴草莓帽的Q版奇奇蒂蒂照片曝光後也深受網友喜愛，預計掀起搶購潮。而現場也將開賣維尼粉色無線鍵盤、手持風扇、公仔藍芽喇吧，還有吸睛又實用的口罩收納盒及杯墊，據悉3大百貨也將融合主角們規劃成粉嫩的空間，不論你人身在台北、台中還是高雄，立馬筆記下對應的時間地點衝一波就對啦！

圖／迪士尼台灣臉書專頁
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迪士尼粉萌季期間限定店

台北場：3/2-3/31「誠品生活南西」1F
台中場：2/24-4/5「勤美誠品綠園道」1F
高雄場：2/25-4/5「夢時代」1F　

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