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兒童免費、屬牛享折扣！6大樂園春節方案　還能賞夜櫻

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
圖／取自義大遊樂世界粉絲頁、取自九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village粉絲頁
圖／取自義大遊樂世界粉絲頁、取自九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village粉絲頁

能夠闔家同樂的遊樂園，往往是全家出遊走春、釋放小朋友精力的熱門選擇。包括六福村、小人國等多座遊樂園，均於春節期間祭出門票優惠專案，而以櫻花著稱的九族文化村，還有夜間賞櫻作為一大亮點；至於鈴鹿賽道樂園，除了打造偽出國氛圍，還有卡丁車競速優惠方案，讓新年假期也能增添刺激感。

【六福村】

六福村打造「世界表演嘉年華」活動。圖／六福村提供
六福村打造「世界表演嘉年華」活動。圖／六福村提供

即日起至3月14日前，「六福村」推出「世界表演嘉年華」，規劃大遊行、國際表演秀、魔幻劇場等等一系列活動，並藉由美國牛仔、威尼斯面具等元素，帶來熱鬧的異國風情。小年夜至初五期間入園，可享全面499元優惠價，並可免費讓1位12歲以下孩童同行入園。

【義大遊樂世界】

義大遊樂世界春節期間可享2人888、屬牛者88元的入園優惠。圖／取自義大遊樂世界粉絲頁
義大遊樂世界春節期間可享2人888、屬牛者88元的入園優惠。圖／取自義大遊樂世界粉絲頁

即日起至3月1日期間，義大遊樂世界推出「牛仔大冒險」主題活動，規劃花車遊行、表演秀等內容。農曆春節期間，凡生肖屬「牛」者，入園門票特價88元；不限生肖，2人同行優惠價888元。

【小人國】

至3月1日前，小人國推出「全民歡樂499」的入園方案，入園門票均為499元，未滿6歲的孩童還可享免費入園。農曆新年期間，也會提早於早上8:30開放入園，更添歡樂時光。

【九族文化村】

以櫻花著稱的九族文化村，也推出賞夜櫻的活動。圖／取自九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village粉絲頁
以櫻花著稱的九族文化村，也推出賞夜櫻的活動。圖／取自九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village粉絲頁

九族文化村被日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」，園區內約種5,000株櫻花樹，乃是代表性的賞櫻勝地。自2月6日至3月7日期間，也會開放夜間賞櫻，藉由燈光的照映之下，更添花海柔媚。

【麗寶樂園】

至2月16日期間，每日下午13:00前，凡12歲以下兒童現場購票入園，就可以獲得500元的商品禮券紅包（需搭配1名大人現場購買全票）。另外至3月31日期間，生肖屬牛者可免費玩密室逃脫，同行者可享450元優惠價。

【鈴鹿賽道樂園】

鈴鹿賽道樂園推出卡丁車平日夜間30分鐘999元的優惠。圖／鈴鹿賽道樂園提供
鈴鹿賽道樂園推出卡丁車平日夜間30分鐘999元的優惠。圖／鈴鹿賽道樂園提供

至3月1日期間，鈴鹿賽道樂園打造了日系祈福鳥居，並且提供日式浴衣租借服務，滿足民眾偽出國的欲望。另外至3月1日起，推出全日暢遊票699元方案，再送200元美食餐券。卡丁車至2月26日前，則推出「夜YA暢飆卡丁999元」優惠，平日19:00過後可享30分鐘999元的優惠，採限額提供。

六福村 賞櫻 春節 遊樂園 美國

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