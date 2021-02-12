獨樂樂不如眾樂樂！過年聚會「4款多人遊戲」推薦　炒熱氣氛必備

闔家團聚想要來點樂子，但大年初一來不及去買遊戲機或是桌遊，這時候只要拿起手上的手機或平板，下載以下這幾款遊戲就能全家同樂！

Duel Otters

Duel Otters內含多款超可愛的雙人共玩遊戲。記者黃筱晴／攝影

超可愛的雙人共玩遊戲，只要1支手機就能在螢幕兩端對戰，免費版共有10款遊戲，選擇困難的話還有隨機模式可以帶來驚喜挑戰，每款都是操作簡單但百玩不膩的小品，可愛療癒的畫面更是大大加分。

King of Opera

King of Opera可供最多4人同時在同一個設備螢幕上玩，適合使用大螢幕平板邀親友一起對戰。記者黃筱晴／攝影

可最多4人同時在同一個設備螢幕上玩的趣味派對遊戲，建議使用平板玩比較合適。每個人用手指控制1個形象滑稽的男高音，與其他男高音競爭成為鎂光燈下的主角，共有6種遊戲模式，唯一目標就是成為歌劇舞台之王！

8 Ball Pool

疫情期間不太適合去撞球場群聚競賽，那就透過「8 Ball Pool」撞球遊戲App挑戰朋友吧！可以與機器磨練球技，也能與朋友1對1連線對戰，觸控控制球桿方向、力道，競賽規則與實際相同，運用技巧進球，就像真的在撞球桌上競賽一樣。雙平台都能下載玩樂。

Just Dance Now

Just Dance Now讓手機化身體感遙控器，但要小心跳太起勁把手機甩出去。圖／摘自官網

如果家裡沒有Switch或其他遊戲機，用手機下載「Just Dance Now」也能全家一起跳舞同樂。雙平台手機都能下載這款App，安裝好之後使用電腦螢幕或智慧電視連結至官網（www.justdancenow.com），掃描網頁左上角顯示的跳舞房間號碼與QR code，就能讓手機化身體感控制器，全家一起尬舞。