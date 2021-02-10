春節不加價、一泊二食每人「800元有找」！7大飯店優惠懶人包

春節處處喜洋洋，趁此闔家團圓時刻，不妨到飯店度個假，一泊二食全包辦，泳池、健身房等設施可盡情享用，隨時可出走、休息，也能避開人群，享受只屬於家人的時光。今年各飯店都有餐宿優惠，春節玩法也更多元新奇。

●晶華陸上郵輪 農曆新年出航

台北晶華 2月11日除夕起至2月16日大年初五，各餐廳端出豐盛的圍爐饗宴。圖／晶華酒店集團提供

台北晶華酒店2月11日至3月7日主打的「晶華郵輪式度假體驗」，限定推出「Happy牛Year航程」，2月14日至15日加碼推出「新春船長之夜」，匯集豐美晚宴與熱鬧有趣的「百萬富翁挑戰賽」，並祭出價值18萬的台北晶華總統套房住宿一晚等多重大獎和房客一起過新年，兩人成行成人每人每晚2,990元起。3月7日前入住者，還可享栢麗廳晚餐8點時段買一送一優惠。

2月11日除夕起至2月16日大年初五，各餐廳也端出豐盛的圍爐饗宴，包括azie限定推出俏皮可愛的「哞年寶貝歡樂餐」、ROBIN’S鐵板燒的「極致全牛饗宴」，以及三燔本家的推出「極致鱈場蟹饗宴」，此外，點心房主廚還特別精心準備應景有趣的「Casino翻糖蛋糕」、「牛轉乾坤禮盒」，與「極致小滿漢禮盒」陪伴消費者歡度新年。

晶華「Happy牛Year」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行成人每人每晚2,990元起，兩天一夜則為3,990元起，每房另贈一位12歲以下孩童免費，房價包含共學課程、栢麗廳自助早餐、雲天廊全天候郵輪式供餐服務，以及欣賞晶華城市星空電影院。電話：02-2521-5000轉各餐廳。

●華山町一泊二食 每人744元起

華山町餐酒館的黃金熔岩炸雞午茶套餐。圖／天成飯店集團提供

天成文旅華山町推出限定優惠「金漫華山町一泊二食住房專案」，即日起至2021年6月30日凡透過官網或電話訂房，不分平假日入住雙人房一泊二食2,188元，3月7日前搭配台北加碼GO補助專案每房每晚再折1,000元，春節過年期間搭配台北加碼GO入住含餐每晚1,488元，等同兩人同行平均一人只要744元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

住宿一晚外，還包括自助式早餐、黃金熔岩炸雞午茶套餐、加贈黃金寶比存錢筒、喜迎金春金光閃閃糖果盒、餐酒館抵用券等多重好禮；入住還可看展，2021第一季迎來1950年代溫潤質樸的老印記，邀請兒童繪本比賽常勝軍林繼勝於即起至4月25日於一樓大廳藝術展演空間展出「幸福的角落」。可洽天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。

●入住麗寶福容店 再送樂園雙日門票

春節入住賽車旅店，可體驗近距離觀賞G2賽道上賽車奔馳的熱血快感。圖／福容大飯店提供

春節回家與家人團聚，228連假就來為自己安排一場小旅行吧！福容大飯店推出多種優惠，福容高雄店主打一泊二食專案，連假期間雙人入住3,288元起，等於每人只要1,644元；麗寶賽車主題旅店雙人一泊一食4,999元起，在房間內還能觀賞G2賽道上賽車奔馳的熱血快感。

麗寶福容店另推出麗寶假期「228好好玩」專案8,999元起，包含田園咖啡廳早晚餐、同樂券、樂園雙日門票。憑同樂券再可兌換魔法精靈飲品和體驗親子休閒活動，而探索世界內的世界劇場，也有期間限定超視覺魔幻秀；賽車旅店同步推出228奔馳GO專案一泊一食4,999元起，含能量早餐2客、賽車場VR單項設施2次或天空之夢摩天輪券2張，旅店內半數房間全景陽台無死角，在房間內便能飽覽壯麗的G2賽道。

福容花蓮店推出兩人成行的福容假期一泊一食專案 4,719元起，以及一泊二食方案5,829元起，官網訂房享免10%服務費、KTV包廂與棋藝室買一小時送一小時；位於東北角的福容福隆店，也推出了溫泉假期住房專案，一泊二食6,999元起。官網：http://www.fullon-hotels.com.tw/。

●台南晶英打造祈福花燈牆 體驗祥獅春聯拓印DIY

隨著國內疫情升溫，各縣市紛紛取消元宵燈節，台南晶英酒店除了加強飯店整體防疫措施外，也在挑高七米的大廳入口處兩側懸掛彩繪燈籠，過年期間入住加碼贈送房客DIY拓製春聯活動。此外，大年初三到初五將在大型宴會廳舉辦走春宴席，小家庭四人成行，午宴共七道菜只要3,980元起，期間再加贈有「蟹膏之王」美譽的愛爾蘭麵包蟹料理乙隻。訂席可洽：06-390-3036；訂房專線：06-390-3000。

●義大皇家、義大天悅 滿足一站式度假需求

義大皇家酒店春節優惠，雲林以南各縣市鄉親本人持相關證件入住，每房每晚可再折價1000元。圖／義大世界提供

南台灣度假勝地義大世界，結合主題遊樂園、購物中心、還有義大皇家酒店與義大天悅飯店兩家飯店，一站滿足各種度假需求。義大皇家酒店春節假期推出「牛來好運」住房專案，並且提供加碼優惠，包括即日預訂春節專案享免一成服務費，並加贈12歲以下兒童早餐2客；雲林以南各縣市鄉親本人持相關證件入住，每房每晚可再折價1,000元。

此外，原本限制春節不得使用的飯店「旅行趣」住宿券，也特別開放使用，只要加價2,021元起，即可於春節期間入住。飯店也針對指定的房型推出促銷，入住「經典客房」2晚(或2間)，包含雙人早餐，新春優惠價每組12,888元起。

義大天悅飯店也有推出「牛轉乾坤迎新春」專案，搭配免收一成服務費優惠，每房5,000元起。持有住宿券的消費者，加價1,888元，可在除夕當晚入住酒店一晚，初一至初四加價2,888元，就能輕鬆入住。相關訊息可至飯店官網查詢，或電洽訂房專線義大皇家酒店：07-656-8158，義大天悅飯店：07-656-8000。

●走訪最美花東縱谷 理想大地推春節專案

理想大地開運走春之旅，除了花東縱谷花海，還可放天燈祈福。圖／理想大地提供

每年初春，縱谷花海從一月下旬到二月最美。有小威尼斯之稱的「花蓮理想大地」推出「Happy牛Year春節假期」，小年夜到初五出發，兩人同行，兩天一夜每房9,500元起，含一泊二食，還可至春節市集玩CASINO試手氣，或者參與尋找獵人足跡主題遊程，深入體驗原住民的生活，製作野外求生陷阱、觀察自然生態保育、運用自然素材製作屬於自己的DIY手作紀念袋。飯店每晚還有放天燈祈福活動。

此外，一、二月指定日還有「三連霸霸加碼333優惠」一泊二食每人3,088元起的住房活動（限定兩人以上入住），限定6天特別加碼贈送房型升等。可洽：03-8656688。

●統一渡假村春節團聚 食玩樂全包

谷關入夜可泡享五行湯，氣氛最美。圖／統一度假村提供

統一渡假村即日起至2/16推出一泊二食專案，馬武督7,988元起、谷關9,888元起、墾丁6,488元起。各園區另有春節限定活動。