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每人1300元入住，再送賽車券＋海洋館門票！新悅酒店還能免排隊吃嘉義雞肉飯
3月前到嘉義旅遊必衝！位於嘉義市的藝術飯店「新悦花園酒店」日前祭出「兒童我最大」寒假玩到瘋專案，原價10120元下殺3.9折，兩大一小成行只要3900元，還附4張賽車券、3張杰森海洋館門票，早餐還能免加價吃在地著名「噴水雞肉飯」，讓大家吃住玩樂都有度假享受。
全區設計結合嘉義特色與文化的「新悦花園酒店」因應寒假延長政策，獨家推出「兒童我最大」專案，只要3900元即可平日入住精緻家庭客房乙晚，每房除了附早餐，還會贈4張總價值800元的「極速寶貝賽車券」，若3人成行再送「杰森海洋館」2大1小入場門票、4人成行則送2大2小門票，親子一日行程瞬間完成。
值得一提的是，新悅酒店首度攜手嘉義人氣火雞肉飯「噴水雞肉飯」，讓住客免到現場排隊，早餐就能享用名店直送的火雞肉飯，用道地美食開啟美好的一天。另外，飯店內還設有熱門粵式餐廳「頤粵軒」，除了一鴨多吃的吃法，也新推粵式料理3D天鵝造型的「千層蘿蔔酥餅」、絕美「黑松露金箔蝦餃皇」、每日限量提供雪影蜜汁叉燒包，秒出國品嚐異國美味。
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