五星喜來登「下殺3.3折」！贈Buffet吃到飽享電影無限看，台北加碼GO再折千元

五星「喜來登飯店」推出「新年桃喜」專案優惠啦！即日起到三月底訂購此專案，直接享下殺約33折起爽住台北桃園兩間喜來登飯店，第二晚還可以自由選擇其他時間不用續住，除此之外，還可以免費爽吃Buffet早餐，再贈「客房電影」無限看，揪團快把握機會訂起來囉！

五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網

「台北喜來登大飯店」是台北知名五星級飯店，鄰近東區與台北車站，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引各界人士入住；而「桃園喜來登飯店」鄰近Xpark水族館、華泰名品城或全台最大IKEA，也只要約需15分鐘的車程，非常適合規劃桃園一日遊。

台北喜來登大飯店可享城市小旅行的悠閒，圖為十二廚自助餐廳。圖／台北喜來登大飯店提供

這回推出的「新年桃喜專案」，入住台北與桃園雙城兩晚享有6,000元超狂優惠(已含稅及服務費)，若以台北喜來登豪華客房每晚定價15,015元（已含稅及服務費）與桃園喜來登雅緻客房訂房網每晚約3500元至4000元左右計算，相當約下殺33折起，即可享有兩晚四客Buffet早餐服務，台北住宿部分再送客房電影無限爽看，桃園部分若平日入住再送木遊館入場券一張。

圖／桃園喜來登飯店官網

更狂的是此專案不需要連續入住喔，即日起至2021年3月31日成功下訂此專案，遊客可自由選擇先入住台北喜來登大飯店或桃園喜來登酒店，致贈的住宿券可以彈性至5月31日前使用完畢。最後，此專案還適合「台北加碼GO 自由行補助」，每房每晚再折抵1,000元。諸多好康優惠，詳情請上官網查詢。

台北喜來登大飯店

電話：02-2321-5511

地址：台北市忠孝東路一段12號

桃園喜來登酒店

電話：03-385-1188

地址：桃園市大園區大觀路777號

備註：以上折扣優惠僅透過官網定價與訂房網試算，實際優惠請以官網與訂房人員反饋為主。

圖／桃園喜來登飯店官網

圖／桃園喜來登飯店官網

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