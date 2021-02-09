快訊

今深夜兩震預告更大規模地震？地質專家這樣分析

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五星喜來登「下殺3.3折」！贈Buffet吃到飽享電影無限看，台北加碼GO再折千元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
五星「喜來登飯店」推出「新年桃喜」買一送一優惠啦，即日起到三月底訂購此專案，直接享下殺33折起爽住台北桃園兩間喜來登飯店，第二晚還可以自由選擇其他時間不用續住。 圖／台北喜來登飯店官網
五星「喜來登飯店」推出「新年桃喜」買一送一優惠啦，即日起到三月底訂購此專案，直接享下殺33折起爽住台北桃園兩間喜來登飯店，第二晚還可以自由選擇其他時間不用續住。 圖／台北喜來登飯店官網

五星「喜來登飯店」推出「新年桃喜」專案優惠啦！即日起到三月底訂購此專案，直接享下殺約33折起爽住台北桃園兩間喜來登飯店，第二晚還可以自由選擇其他時間不用續住，除此之外，還可以免費爽吃Buffet早餐，再贈「客房電影」無限看，揪團快把握機會訂起來囉！

五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網
五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網

「台北喜來登大飯店」是台北知名五星級飯店，鄰近東區與台北車站，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引各界人士入住；而「桃園喜來登飯店」鄰近Xpark水族館、華泰名品城或全台最大IKEA，也只要約需15分鐘的車程，非常適合規劃桃園一日遊

台北喜來登大飯店可享城市小旅行的悠閒，圖為十二廚自助餐廳。圖／台北喜來登大飯店提供
台北喜來登大飯店可享城市小旅行的悠閒，圖為十二廚自助餐廳。圖／台北喜來登大飯店提供

這回推出的「新年桃喜專案」，入住台北與桃園雙城兩晚享有6,000元超狂優惠(已含稅及服務費)，若以台北喜來登豪華客房每晚定價15,015元（已含稅及服務費）與桃園喜來登雅緻客房訂房網每晚約3500元至4000元左右計算，相當約下殺33折起，即可享有兩晚四客Buffet早餐服務，台北住宿部分再送客房電影無限爽看，桃園部分若平日入住再送木遊館入場券一張。

圖／桃園喜來登飯店官網
圖／桃園喜來登飯店官網

更狂的是此專案不需要連續入住喔，即日起至2021年3月31日成功下訂此專案，遊客可自由選擇先入住台北喜來登大飯店或桃園喜來登酒店，致贈的住宿券可以彈性至5月31日前使用完畢。最後，此專案還適合「台北加碼GO 自由行補助」，每房每晚再折抵1,000元。諸多好康優惠，詳情請上官網查詢。

台北喜來登大飯店

電話：02-2321-5511

地址：台北市忠孝東路一段12號

桃園喜來登酒店

電話：03-385-1188

地址：桃園市大園區大觀路777號

備註：以上折扣優惠僅透過官網定價與訂房網試算，實際優惠請以官網與訂房人員反饋為主。

圖／桃園喜來登飯店官網
圖／桃園喜來登飯店官網

圖／桃園喜來登飯店官網
圖／桃園喜來登飯店官網

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

大稻埕上的港式咖啡廳！懷舊「窩窩Wooo」火腿通粉＋西多士必吃

賞櫻秘境再+1！桃園「秀才步道」滿山櫻花，融合芒草成「粉金花海」好吸睛

喜來登飯店 早餐 酒店 一日遊

相關新聞

每人1300元入住，再送賽車券＋海洋館門票！新悅酒店還能免排隊吃嘉義雞肉飯

3月前到嘉義旅遊必衝！位於嘉義市的藝術飯店「新悦花園酒店」日前祭出「兒童我最大」寒假玩到瘋專案，原價10120元下殺3.9折，兩大一小成行只要3900元，還附4張賽車券、3張杰森海洋館門票，早餐還能免

五星喜來登「下殺3.3折」！贈Buffet吃到飽享電影無限看，台北加碼GO再折千元

五星「喜來登飯店」推出「新年桃喜」專案優惠啦！即日起到三月底訂購此專案，直接享下殺33折起爽住台北桃園兩間喜來登飯店，第二晚還可以自由選擇其他時間不用續住，除此之外，還可以免費爽吃Buffet早餐，再贈「客房電影」無限看，揪團快把握機會訂起來囉！

GoShare過年抽8888元！「六大縣市」騎車享新春5大好禮，刷台新再送4000元

2021最長假期的過年即將到來，各店家也紛紛貼出更改營業時間公告，但GoShare服務不打烊並推出「開運五大好禮」，像是只要春節期間於官方臉書留下新春創作留言，就能抽8,888元開運騎車金，還有「換電挑戰領取騎乘金大獎」活動，只要挑戰換電次數，除了限領最高4,888元騎車金，刷台新Richart卡再加碼回饋4,000元，不要錯過過年騎車出遊拿好禮的機會啦！

2021「澎湖國際海上花火節」主題公布！超萌熊大、兔兔躍上天際，8場主題之夜快筆記

2021「澎湖國際海上花火節」日期於上月公布後令不少民眾超期待，澎湖縣政府旅遊處再宣布好消息，今年花火節主題將與大小朋友都喜愛的「LINE FRIENDS」合作，超人氣角色熊大、兔兔屆時將躍上天空和遊客一同度過浪漫的夜晚。

入住享「MUVIE電影票＋米其林早餐盤」！飯店攜手威秀頭等艙影廳 ，情人節限定

今年的西洋情人節適逢春節假期（年初三），有飯店業者推出米其林餐盤加碼頂級影廳套票的情人月專案，奢華饗宴只要四分之一價格，是不是相當超值呢！

免費吃住、賓士車接送！FX旅宿家「7家聯盟酒店」送大獎

春節是飯店業的黃金檔期，FX旅宿家聯盟7家跨品牌飯店即日起推出「2021金牛除疫，新春樂透透住飯店抽獎活動」，邀請遊客新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。