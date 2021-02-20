「租車玩高雄」懶人包／價格、路線、推薦景點一次告訴你！

雖然大眾運輸在高雄已經相當完善，有捷運也有公車，如果想去的景點正好都在附近，那絕對是很棒的方式！若是地點在郊區、旅遊行程較滿，以機車、開車前往則方便許多，時間也更彈性自由。現在小編就要來介紹如何租車玩高雄！

去高雄租機車或租汽車

高雄的租車地點非常廣，從火車站附近到捷運站附近通通都租得到車，如果臨時有租車需求，記得確認一下，說不定轉個彎正好就有租車的地方唷！

高雄租機車

高雄的機車出租價格便宜，且據點廣佈，不僅普通機車的車款齊全，有適合女生騎乘的小型機車，還有電動車可以租。

平均價格：100CC 380元起／天、125CC 490元起／天

高雄租機車。 圖／FunTime

高雄租汽車

雖然汽車在市區想要路邊停車不是那麼方便，但其實許多觀光景點旁都設有停車場。如果要前往郊區遊玩的話，驅車前往也會比較快速方便許多！

平均價格：5人座房車 1680元起／天

高雄租汽車。 圖／FunTime

租車前小知識

租車條件

在台灣租用汽車年齡須滿20歲且必須攜帶

1.身分證

2.汽車駕照（外籍人士請攜帶護照及國際駕照）

保險

為了保障行車上的安全，小編提醒大家，車體險、竊盜險、第三責任險、駕駛乘客險、強制險等相關保險，都要在租車前確認是否有投保，才能玩得開心且放心

車輛配備

租車前可以先確認是否有需要加購GPS、嬰兒座椅等額外配備，可以避免額外的費用。

合約內容

合約絕對是每個人最容易忽略但卻是最重要的部分，拿到合約時請一定要確實詳閱一遍，並且好好保管，才能避免爭議的發生

加油規定

相關的加油規定，像是需不需要滿去滿回？汽油是要加95還是98？等細節都要在租車上路前先跟租車公司確認。

車體確認

而出發前最重要的步驟，就是要詳細的檢查車體是否在出發前有所損傷，如果有的話請事先告知租車公司，以免還車時被收取了維修費，那可真的會欲哭無淚呢。

小編小提醒：

1.大家也可以在租車後，幫車體拍照，如果到時候有爭議還有照片為證。

2.租車超時歸還不僅會需要另外加價，有些店家可能還會酌收一筆額外費用哦。

高雄租汽車怎麼選

如果想走一些市區外的景點，比如說崗山之眼、月世界、義大遊樂世界、高雄美濃等較遠的景點。小編建議大家可以租汽車，除了省去大眾運輸轉乘的麻煩，在炎熱時還多一處可以遮陽吹冷氣的地方！

租車常見車型&價格

租車常見車型&價格。 圖／FunTime

租車小撇步

1.往價格最貴的挑不一定就是好，選擇適合自己的就夠了

2.通常平日租車價格會比假日便宜（依店家）

3.距離車站或轉運站較遠的租車行價格通常會便宜一點點

4.許多租車行都可以A地借B地還

5.承租天數或時數越多比較划算

6.租車前先規劃好行程、查好路線可以省下大把時間

高雄自駕路線安排

旗津－西子灣

旗津老街→漁村小鎮→旗后炮台→彩虹教堂、海灘步道→打狗英國領事館文化園區→六合夜市

鳳山

鳳儀書院→鳳山長老基督教堂→大東文化藝術中心夜景→青年夜市

田寮－阿蓮

田寮月世界→燕巢泥火山→石頭廟→大崗山風景區→超峰寺看夕陽

六龜－美濃

寶來花賞公園→彩虹山大佛→美濃客家文物館→美濃湖→永安老街→原鄉緣紙傘文化村

高雄－墾丁

屏東國立海洋生物博物館→鹿境梅花鹿生態園區→恆春古城老街→鵝鑾鼻公園→龍磐公園→墾丁白沙灣→關山日落

高雄推薦景點

田寮一線天

田寮一線天。 圖／IG, photograph_with_i12

田寮不只有月世界，連一線天（大崗山－盤龍峽谷）的峽谷景觀也是令人嘆為觀止，不得不佩服大自然的鬼斧神工。沿著曲折小徑，抬頭望可以看見形成一線的天空，被綠樹點綴著，兩側則是鐘乳石的岩壁，猶如古裝劇中會出現的場景。一線天步道全長100-200公尺，步道雖然狹窄但仍好走。

地址：高雄市田寮區崗安路15號

十鼓橋頭文創園區

十鼓橋頭文創園區。 圖／IG, thisislings

高雄人假日踏青的好去處！若純粹只想在石鼓橋頭文化園區散步的話，無須購票即可自由進出。斑駁的牆面、老舊的外觀、鐵道五分車的痕跡，除了散發懷舊的氛圍，這裡也充滿藝術氣息。另外這裡也有室內樂園，12米長親子瀑布滑梯、三層懸吊式松鼠籠及海洋球池等設施，絕對讓小孩樂開懷！

小編偷偷說：百世新天地就位在十鼓橋頭文創園區旁，若有購買十股門票的話，即免費參觀唷！

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

營業時間：09:30-17:00（國定假日當天休園）

官網：十鼓橋頭文創園區

票價：全票350元，學生票330元

＊包含解說員導覽十鼓橋糖文創園區、太鼓擊鼓體驗、30分鐘水劇場表演一次

小崗山雲仙境悠然部落

小崗山雲仙境悠然部落。 圖／IG, photographer.kai

高雄賞夜景必去景點之一！隱身在小崗山半山腰的雲仙境悠然部落，是一家景館餐廳。白天來可以俯瞰阿公店水庫、大崗山的綠意，晚上來則彷彿來到仙境，一望無際的絕美夜景，耳邊傳來街頭藝人悠揚的歌聲，帶你遠離世俗塵囂，這時來杯香純的濃茶再適合不過了！

地址：高雄市岡山區三和里山隙路10巷32-5號

時間：14:00-01:00（週一公休）

門票：大人200元，小孩（110-140公分）100元

小編提醒：一張門票可換一杯飲料，或是一整組茶具唷（一張票最多5個茶杯）！

高雄租車FAQ

取車前要注意什麼？

車子加油種類、車子損傷要先拍照&錄影存證、加購保險、攜帶駕照

高雄租汽車常見車型

Toyota：New Vios、YARIS、CAMRY、SIENTA、ALTIS

Honda：FIT、HR-V

Nissan：iTIIDA、Kicks、New LIVINA

高雄租車價格預算多少？

租機車平均380元／天，租汽車平均1680元／天

高雄租車推薦車行？

機車：幸福九九機車、欣興車業行、UrDa電動車

汽車：格上租車、百捷租車、中租租車

看完以上這些介紹，心中是否決定好下次去高雄，要以什麼交通方式來旅行呢？高雄真的是好吃又好玩的地方，販賣超多美食老街、鬼斧神工的大自然景觀、美到爆的夜景、或是欣賞歷史古蹟等，不論去幾次都不會膩～

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