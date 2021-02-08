GoShare過年抽8888元！「六大縣市」騎車享新春5大好禮，刷台新再送4000元

2021最長假期的過年即將到來，各店家也紛紛貼出更改營業時間公告，但GoShare服務不打烊並推出「開運五大好禮」，像是只要春節期間於官方臉書留下新春創作留言，就能抽8,888元開運騎車金，還有「換電挑戰領取騎乘金大獎」活動，只要挑戰換電次數，除了限領最高4,888元騎車金，刷台新Richart卡再加碼回饋4,000元，不要錯過過年騎車出遊拿好禮的機會啦！

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GoShare是台灣知名機車共享租賃服務，只要是該服務的新會員，首次騎乘前 30 分鐘全額免費，目前在全台共有6個縣市有此服務，包含台北、新北、桃園、雲林、台南與高雄等地，這回推出的春節開運五重好禮服務，希望各位騎士能開心迎接牛年，整年都可以扭轉乾坤。

首先第一重好禮為「新春創作家」，只要春節期間（2月10日至2月16日），在「GoShare」的 官方臉書粉絲團的新春創意徵集活動完成指定內容之留言，最大獎直接抽8,888 元騎乘金；第二重則為「電力充沛過好年」，春節期間天天挑戰換電挑戰領取騎乘金，挑戰期間使用台新銀行 Richart @GoGo 或 FlyGo 支付，最高可以獨得8,888 元騎乘金。

圖／GoShare移動共享服務提供

第三重好禮則為「GoShare 隨借隨還」，只要在全台六個縣市及北海岸青春山海線（包含GoShare DOTS 定點借還），累積完成8 次騎乘可獲 168 元騎乘金，最高累積完成 28 次騎乘可獲 888 元騎乘金。值得注意的是，單次結帳金額每筆最低不能超過18 元。

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第四重為「好友分享」禮，完成推薦親朋好友使用GoShare 並完成首次騎乘，加碼享有額外的88元騎車金，新戶一次爽拿188元；另針對舊戶也有推出好康大禮，推薦8位用戶完成首次騎騁，可獲得最高1,288元 騎乘金喔！

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最後一項好禮為「台新最牛大紅包 」，只要2月10日至2月28日，使用台新銀行信用卡支付騎車費用，單筆金額大於20元，再加上台新官網或台新 Richart Life App 完成活動登錄，每人最高還可以回饋88元，值得注意的是單筆金額須大於20元。綜上所述，GoShare新春服務不停歇，快揪親朋好友來趟「騎車旅行」吧！

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