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有拜有保庇！ 全台5大「廟宇走春」祈福目的地　春節求福氣必拜

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
有拜有保庇！春節到廟宇走春運勢更旺。圖／Booking.com提供
有拜有保庇！春節到廟宇走春運勢更旺。圖／Booking.com提供

不少人會趁著農曆春節到「廟宇走春」、求得一年的好運，以下精選「全台五大祈福目的地」，旅人們從北到南都能找到適合前往祈求好運的所在。除了有世界三大媽祖廟之稱的「雲林」廟宇，還有香客不能錯過的「台北」古蹟寺廟，都能讓旅人在過年期間為自己、朋友及家人祈求祝福，展開美好的一年。

1.台北萬華 拜月老贏得新年好姻緣

春節在台北的旅人，可將位在萬華區的龍山寺加入行程之中，此廟擁有300年歷史，屬於國定古蹟，其外觀雕刻設計富含歷史及文化底蘊。其中，拜月老更是大眾前往龍山寺的必要行程，龍山寺十分適合想在新年求得好姻緣的旅人前往。「文舺行旅」緊鄰龍山寺，其設計融合現代感與文化感，住客望向窗外還能俯瞰寺廟的全景，是體驗質感住宿的好地方。

位在台北萬華區的「文舺行旅」緊鄰龍山寺，住客望向窗外還能俯瞰寺廟的全景。圖／Booking.com提供
位在台北萬華區的「文舺行旅」緊鄰龍山寺，住客望向窗外還能俯瞰寺廟的全景。圖／Booking.com提供

2.台中大甲 向媽祖祈求新年平安健康

台中推薦得走春地點是大甲鎮瀾宮，每年都會有大批香客朝聖，是台灣人最常前往祈求平安健康的地方。鎮瀾宮除可欣賞雄偉精細的殿堂、石柱及木雕外，周遭也有不少美食攤販，可讓造訪旅客品嘗。Booking.com推薦旅人入住交通位置方便的「茂華商旅」，除鄰近廟宇外，還緊鄰在地著名的夜市，住客僅需步行即可大啖當地美食。

3.彰化市 造訪「進香團鼻祖」保佑好運

彰化著名的媽祖廟「南瑤宮」，有著「進香團鼻祖」之稱，香火鼎盛，吸引不少人前往為生意、生活祈求好運。車程約5分鐘的「彰化福泰商務飯店」，設施多樣，適合親子過年前往，其交通位置方便，飯店內提供多樣房型及美味餐食，讓住客在拜拜完後即能放鬆休息，享受悠閒時光。

彰化福泰商務飯店交通位置方便，5分鐘的車程便可前往廟宇走春。圖／Booking.com提供
彰化福泰商務飯店交通位置方便，5分鐘的車程便可前往廟宇走春。圖／Booking.com提供

4.雲林北港 參訪聞名廟宇體驗在地風情

雲林北港有台灣規模最大的媽祖廟「北港朝天宮」，是香客不能錯過的地點，此處每年總有百萬香客前來朝聖，是世界三大媽祖廟之一。到此拜拜的旅人，可以選擇入住以歐式貴族風為內部設計概念的「朝聖酒店」，此旅宿鄰近北港老街，街上有燈籠店、傳統大餅、圓仔湯等當地傳統特色及美食，很有「偽出國」之感。

北港朝天宮是台灣規模最大的媽祖廟。圖／摘自北港朝天宮官網
北港朝天宮是台灣規模最大的媽祖廟。圖／摘自北港朝天宮官網

5.台南中西區 拜會月老尋求千里姻緣

台南是國旅熱門的地點，若旅遊此地不妨造訪「台灣府城隍廟」向月老祈求好姻緣。旅人結束拜拜行程後，還可前往附近找尋在地美食好好享受。「天下南隅（天下大飯店）」雖有35年的歷史，但近期進行整修裝潢，內部煥然一新，以馬賽克瓷磚、深色木紋、古舊燈飾和磨石牆等元素，融合出現代文化和創意風格的設計！

台灣府城隍廟，適合春節祈求整年好運氣。圖／摘自台灣府城隍廟官網
台灣府城隍廟，適合春節祈求整年好運氣。圖／摘自台灣府城隍廟官網
「天下南隅（天下大飯店）」使用馬賽克瓷磚，深色木紋，舊燈和磨石牆等元素，融合出現代文化和創意風格的設計。圖／Booking.com提供
「天下南隅（天下大飯店）」使用馬賽克瓷磚，深色木紋，舊燈和磨石牆等元素，融合出現代文化和創意風格的設計。圖／Booking.com提供

龍山寺 廟宇 走春 春節 在地美食

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