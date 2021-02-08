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2021「澎湖國際海上花火節」主題公布！超萌熊大、兔兔躍上天際，8場主題之夜快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
2021澎湖國際海上花火節主題為「LINE十周年精彩綻放」，超人氣角色熊大、兔兔將與遊客一起共度浪漫夜晚。 圖／澎湖國際海上花火節臉書粉專、LINE官網
2021澎湖國際海上花火節主題為「LINE十周年精彩綻放」，超人氣角色熊大、兔兔將與遊客一起共度浪漫夜晚。 圖／澎湖國際海上花火節臉書粉專、LINE官網

2021「澎湖國際海上花火節」日期於上月公布後令不少民眾超期待，澎湖縣政府旅遊處再宣布好消息，今年花火節主題將與大小朋友都喜愛的「LINE FRIENDS」合作，超人氣角色熊大、兔兔屆時將躍上天空和遊客一同度過浪漫的夜晚。

2021澎湖國際海上花火節聯名LINE FRIENDS 經典角色，熊大兔兔精彩綻放澎湖夜空。 圖／LINE官網
2021澎湖國際海上花火節聯名LINE FRIENDS 經典角色，熊大兔兔精彩綻放澎湖夜空。 圖／LINE官網

澎湖國際海上花火節因疫情干擾，去年延期至暑假才開幕，今年則與往年傳統時間4月底至6月底期間施放。2020年的漫威經典英雄角色煙花替遊客製造美好回憶，澎湖縣政府今年則宣布邀請LINE FRIENDS參與此次年度盛事，打造「2021澎湖國際海上花火節－LINE十周年精彩綻放」主題，把萌翻天的人氣角色熊大、兔兔送上天際。

2021澎湖國際海上花火節於4月22日至6月28日期間的每周一、周四，在澎湖馬公觀音亭熱鬧施放，同時還有七美（5月8日）、望安（5月22日）、吉貝（6月5日）等三個離島場次。今年獨家聯名的 LINE FRIENDS 明星角色，包括熊大、兔兔和莎莉等經典角色也將在特定日期現身夜空，化身造型煙火精彩綻放，目前規劃LINE FRIENDS 主題限定煙火施放日期為4月22日（開幕日）、4月26日（莎莉生日）、5月10日（母親節）、5月20日（網路情人節）、6月10日、6月14日（端午節）、6月21日（LINE 品牌日）、6月28日（閉幕日），同時還會結合無人機科技一同展演，替澎湖夜空創造絕美的視覺饗宴。

2021澎湖國際海上花火節將於4月22日登場。 圖／澎湖國際海上花火節
2021澎湖國際海上花火節將於4月22日登場。 圖／澎湖國際海上花火節

2021「澎湖國際海上花火節」活動資訊

日期：4/22~6/28，每周一、四

地點：馬公市觀音亭休閒園區

2021澎湖國際海上花火節節目表。 圖／澎湖國際海上花火節
2021澎湖國際海上花火節節目表。 圖／澎湖國際海上花火節

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