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檢舉達人春節不休假 返鄉團聚小心被盯上

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錯過太可惜！好市多2021年度必買「5大應景年味商品」　年節限定超澎湃

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影

雖然好市多平常走的是美式賣場風格，但接近農曆年節期間，都會應景推出適合新年佈置、過年團聚、走春拜年用的商品，包括日本海鮮、日韓水果禮盒、美國火鍋、烤肉片，應景銀柳、蘭花盆栽等，份量上也相當澎湃大方，成為許多會員年度必買清單！

水果禮盒

漂亮大方的水果禮盒，過年期間在好市多會出現更多種類可選擇。記者黃筱晴／攝影
漂亮大方的水果禮盒，過年期間在好市多會出現更多種類可選擇。記者黃筱晴／攝影

長輩最愛的水果禮盒，過年期間在好市多除了會出現更多選擇，還可能不定期出現限定折價優惠，日本蘋果、韓國水梨等，喜氣洋洋的大盒裝，送禮很有氣勢。

春節肉品組

冷藏春節肉品組內含美國頂級無骨牛小排火鍋片、美國頂級牛梅花薄片卷、台灣豬里肌小排。記者黃筱晴／攝影
冷藏春節肉品組內含美國頂級無骨牛小排火鍋片、美國頂級牛梅花薄片卷、台灣豬里肌小排。記者黃筱晴／攝影

今年好市多推出冷藏、冷凍兩款春節肉品組，其中冷藏肉品組內含美國頂級無骨牛小排火鍋片、美國頂級牛梅花薄片卷、台灣豬里肌小排，3款每盒都超過1公斤以上，售價只要2,299元；冷凍肉品組則是內含美國頂級嫩肩里肌火鍋片、美國特選帶骨牛小排燒烤片、美國特選沙朗火鍋片，3款總重量大約3公斤左右，售價2,459元，2月11日前還折價300元，兩款價格都非常實惠，且不管哪一組，都附上可重複使用的拉鍊式保冷提袋，相當實用。

冷凍春節肉品組則是內含美國頂級嫩肩里肌火鍋片、美國特選帶骨牛小排燒烤片、美國特選沙朗火鍋片。記者黃筱晴／攝影
冷凍春節肉品組則是內含美國頂級嫩肩里肌火鍋片、美國特選帶骨牛小排燒烤片、美國特選沙朗火鍋片。記者黃筱晴／攝影

春節海鮮組

春節限定海鮮組內含鱘龍魚片2入、冷凍鮑魚、阿根廷紅蝦、冷凍梭子蟹、冷凍帆立貝。記者黃筱晴／攝影
春節限定海鮮組內含鱘龍魚片2入、冷凍鮑魚、阿根廷紅蝦、冷凍梭子蟹、冷凍帆立貝。記者黃筱晴／攝影

春節限定海鮮組內含鱘龍魚片2入、冷凍鮑魚、阿根廷紅蝦、冷凍梭子蟹、冷凍帆立貝，同樣附上保冷提袋，售價2,999元，2月14日前還折價400元，網友激推超新鮮，蒸熟吃就超好吃。另外，年節期間各式進口海鮮品項也相當豐富，大尺寸北海道生干貝、澳洲黑虎蝦、生凍龍蝦尾、生鱈場蟹腳、冷凍熟野生小龍蝦仁、熟松葉蟹，還有過年傳統市場價格總是飆漲的白鯧，在好市多入手簡單又澎湃。

生凍龍蝦尾，直接蒸熟、丟進火鍋裡煮都很好吃。記者黃筱晴／攝影
生凍龍蝦尾，直接蒸熟、丟進火鍋裡煮都很好吃。記者黃筱晴／攝影

冷凍熟野生小龍蝦仁、熟松葉蟹，簡單覆熱就可以吃，零廚藝也能上手。記者黃筱晴／攝影
冷凍熟野生小龍蝦仁、熟松葉蟹，簡單覆熱就可以吃，零廚藝也能上手。記者黃筱晴／攝影

即食年菜

賣場裡也有多款即食年菜組合可供來不及訂年菜的民眾選購。記者黃筱晴／攝影
賣場裡也有多款即食年菜組合可供來不及訂年菜的民眾選購。記者黃筱晴／攝影

不想出門吃，又來不及預訂餐廳年菜的主婦們，趕快走一趟好市多準沒錯！每年年節期間老協珍都會推出不同年菜單品或套組，今年主打品項為絕品佛跳牆，限量推出；賣場也有多款各式即食手路菜，梅干扣肉、栗子炆蹄筋、東坡肉等，買回家加熱就能輕鬆上桌。

年節應景花卉

年節應景花卉銀柳，每年只有過年前才會出現。記者黃筱晴／攝影
年節應景花卉銀柳，每年只有過年前才會出現。記者黃筱晴／攝影

許多會員激推的年節限定商品，還有這個許多人過年家中必備的應景花卉「銀柳」，在好市多超大一把只要179元，可以放超久，許多會員都是一年買一次，一次放一年。另外還有百合盆栽、蝴蝶蘭盆栽，擺一盆立刻為家中增添年味。

年節應景花卉蝴蝶蘭，擺一盆立刻為家中增添年味。記者黃筱晴／攝影
年節應景花卉蝴蝶蘭，擺一盆立刻為家中增添年味。記者黃筱晴／攝影

美國 好市多 火鍋 海鮮 春節

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