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入住享「MUVIE電影票＋米其林早餐盤」！飯店攜手威秀頭等艙影廳 ，情人節限定

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／ Kimpton Da An Hotel 金普頓大安酒店 、華納威秀 臉書粉絲團
圖／ Kimpton Da An Hotel 金普頓大安酒店 華納威秀 臉書粉絲團

今年的西洋情人節適逢春節假期（年初三），有飯店業者推出米其林餐盤加碼頂級影廳套票的情人月專案，奢華饗宴只要四分之一價格，是不是相當超值呢！

 金普頓大安酒店近期攜手威秀影城，特別推出情人節限定專案《那天晚上，只看見你眼裡的光》，入住一晚即贈MUVIE CINEMAS電影票兩張。跟一般影廳不同，頂級影廳不但有專屬的休憩空間與私廚，一場僅有45個頂級包廂座位，觀影體驗舒適又奢華。另外，專案還享有紅白酒無限暢飲的品酒時光，讓你與情人渡過一個微醺浪漫的夜晚。

圖／華納威秀 臉書粉絲團
圖／華納威秀 臉書粉絲團

住宿早餐搭配也是不馬虎，位在飯店內的餐廳《The Tavernist》去年才剛獲選的米其林的殊榮。有別於一般飯店常見的Buffet早餐，這裡的餐點是套餐式的，因此也格外精緻，英國主廚以自身周遊列國的經驗，搭配台灣在地食材，萃取出超夯「冒險家早餐盤」，相當值得一試。

圖／ Kimpton Da An Hotel 金普頓大安酒店 臉書粉絲團
圖／ Kimpton Da An Hotel 金普頓大安酒店 臉書粉絲團

圖／ Kimpton Da An Hotel 金普頓大安酒店 臉書粉絲團
圖／ Kimpton Da An Hotel 金普頓大安酒店 臉書粉絲團

金普頓大安飯店資訊

可預訂日期：即日起－2021/3/31
可入住日期：2021/2/8－2021/3/31
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號

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