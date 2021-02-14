2021過年旅遊「日系玩法x日式景點」全攻略 在台灣也能日式走春！

春節快到了，往年習慣出國過年的你不能出國的這個春節要怎麼玩呢？小編和你分享日本人過年的習俗和日式過年玩法，看完這片讓你在台灣也能享受視覺味覺的日本過年，不論是想念日本旅遊回憶的你，還是想飛去日本旅行的你都能解解出國的渴。

日本過年習俗

日本過年簡介

▲日本過年正月飾り。（圖／pakutaso）

日本的過年結合中西日三合一的文化風情，在西元七世紀末時日本人開始同中國一樣過農曆春節，這是當時受中國化的影響所致，在明治維新後幾年日本人開始改過西洋年，但從飲食習慣和過年習俗仍能看到與中國新年的相似之處，讓我們一起看看日本過年吃什麼玩什麼吧！

日本過年吃什麼

日本過年-大晦日

▲日本過年-大晦日蕎麥麵。（圖／pixabay）

日本人過年必吃的三樣東西分別是大晦日的蕎麥麵，以及新年第一天的御節料理和雜煮。「大晦日」就像中國新年的除夕夜，大晦意即把不好的事情留在這天不要跟著過年，而吃蕎麥麵則是象徵長壽之意。

蕎麥麵必須在午夜十二點前完食，有的日本人會邊吃蕎麥麵邊看NHK的«紅白歌合戰»，就像台視在除夕夜每年創出高收視率的«超級巨星紅白藝能大賞»一樣成為大家過年的必看綜藝節目。

日本過年-大年初一

▲日本過年-御節料理。（圖／pakutaso）

日本過年的初一就是陽曆的一月一號，在這一天他們會吃御節料理(おせち)和雜煮(おぞうに)。以前人們相信在過年的頭三天開火會打擾灶神，所以必須先煮好御節料理在過年時冷食，傳統的菜色有象徵喜樂的昆布；多子多孫的飛魚卵；健康勤勞的黑豆；金錢富貴的栗子；長壽的蝦子等...

▲日本過年-雜煮年糕湯。（圖／pixabay）

在吃御節料理時會用「祝い箸」這種特製的筷子，這種筷子與一般筷子不同之處在於兩端都是尖端，象徵邀請歲神一起吃飯有人神共時之意。

而雜煮則是以年糕為主要食材並加入味增、蔬菜、魚肉和其他當地食材煮成的食物，在農耕時代大米是功奉神明的主要貢品，把用大米做成的年糕入菜變成了日本傳統的吉祥菜。

日本過年必做的習俗一覽

日本過年必做的事＃1

寺廟敲鐘祈福

新年一看完紅白歌合戰的節目後，畫面就會進入莊敬嚴肅的寺廟裡，接著鏡頭被帶到咚─咚─咚─的敲鐘畫面，共計108下的梵鐘意即去除煩惱與晦氣，低沉且緩慢的鐘聲相傳還有洗滌心靈和開悟之意。

習俗上寺廟必須在舊的一年敲完107下，並於午夜整點敲下108下，多半寺廟在晚上十點就開始儀式，並於結束後發給大家福豆、甜酒歡喜過新年。

日本過年必做的事＃2

神社參拜許願

▲日本過年-神社參拜。（圖／pakutaso）

到神社參拜可以說是日本新年最熱門的活動，在新的一年到神社參拜祈福在日文裡被稱作「初詣はつもうで」，無論男女老壽都會前往神社感謝神靈過去一年的照顧，並祈禱新的一年平安順利，大部分的人都會在1/1~1/3前往參拜。

日本新年和中式新年一樣有守夜的習俗，大部分的人在大晦日(除夕)慶祝完後在深夜就會前往神社，參拜神社、準備迎接新年的日出。

日本過年必做的事＃3

賞出日出

日本人和台灣人一樣在跨年時都會追逐新年的第一道曙光，他們把第一道曙光稱作「初日出」、「御來光」，知名的賞日出景點就是能眺望富士山的河口湖啦！

日本過年必做的事＃4

發壓歲錢

日本人在圍爐吃年菜的時候也會發壓歲錢，在日文裡壓歲錢稱作お年玉，由長輩分食新年的祈福年糕轉變而來。長輩們會把錢摺成三折並放在小白包裡面送給小朋友，代表祝福之意金額通常不會太大。

在小編和馬來西亞還有日本朋友聊天之後，才知道原來台灣春節包的壓歲錢，與其他有包壓歲錢文化的國家相比多了許多，在日本壓歲錢的金額約落在300~2000元，而在馬來西亞多辦也都包在千元以下。

台灣日式景點推薦一覽

台灣日式景點推薦＃1

北投文物館

▲台灣日式景點推薦-北投文物館。（圖／cindward.eats, Instagram）

北投文物館距今約有100年的歷史，文物館的前身是日治時期北投地區最高級的溫泉旅館—佳山旅店，是臺灣現存保存非常良好的兩層式日式古蹟，也被定為市定古蹟。

▲台灣日式景點推薦-北投文物館。（圖／xei.yu, Instagram）

入館後除了可以在日式建築裡漫步，還可以品嚐日式的懷石料理或下午茶享受美好愜意的午後，熱愛日式文化的朋友有的人還會穿和服來這邊拍照，或穿著白紗來拍婚紗照。

＊入館門票：全票120，學生敬老50

＊營業時間：10:00~18:00，週一公休

＊注意事項：於館區及庭院內自行變裝、著非常態穿著進入者，如：和服、浴衣等，一律視同商業攝影。

台灣日式景點推薦＃2

苗栗崎頂車站

▲台灣日式景點推薦-崎頂子母隧道。（圖／kuan.pic, Instagram）

苗栗得崎頂車站像極了日本動畫的場景，車站外的長階梯在藍天的襯托下就像新海誠的«你的名字»中的場景，沿著車站外的步道走還能看到崎頂子目隧道，隧道外樹木扶疏就像卡通«神隱少女»裡千尋和白龍分開的那個秘境隧道。

▲台灣日式景點推薦-崎頂車站。（圖／hsini_0217, Instagram）

台灣日式景點推薦＃3

台東太麻里車站

▲台灣日式景點推薦-台東太麻里車站。（圖／hannahbabyya, Instagram）

不知道你有沒有看過«灌籃高手»呢？（時代的眼淚～灑）聽聞這部連載漫畫最近要拍成電影了好期待呀！位在台東的太麻里車站酷似動畫裡的櫻木花道平交道，無論你是想要回憶青春美好的朋友，還是想拍美照PO IG的人都別錯過這個放鬆的好去處。

台灣日式景點推薦＃4

水湳洞十三層遺址

▲台灣日式景點推薦-水湳洞十三層遺址。（圖／shengkai_travel, Instagram）

水湳洞的發展和金銅礦產業有密不可分的關係，當時這棟建築物是礦物的選煉場，在採礦業視為後也隨之脈絡，塵封30餘年的黃金城長出青苔、枝葉橫生就像日本電影裡的《天空之城》一樣。

台灣日式景點推薦＃5

烏嘎彥竹林

▲台灣日式景點推薦-烏嘎彥竹林。（圖／wynnchang, Instagram）

烏嘎彥可說是去年最火熱景點的前幾名，像極了京都竹林的烏嘎彥靜謐的環境、蓊綠的竹林，環境清幽非常舒服，附近還有電影«賽德克巴萊»取景地神仙谷，和清安豆腐街以及南庄老街可以走走呢！

台灣日式景點推薦＃6

嘉義檜意森活村

▲台灣日式景點推薦-檜意森活村。（圖／yichen9160, Instagram）

檜意森活村成群的日式建築群是日治時期阿里山林業開發時所建立的官方宿舍，現今有許多的文創小店進駐，成為嘉義市區的必去景點，周邊還有沉睡森林和花磚博物館等打卡景點，下次去嘉義除了阿里山你還有這些地方可以去。

台灣日式景點推薦＃7

和合青田日式茶館

▲台灣日式景點推薦-和合青田日式茶館。（圖／c.amber56, Instagram）

和合青田茶館位在古亭站附近，在日治時期這一但是日本教授的宿舍區，當時三尾良次郎教授全家就住在這裡，現在這棟日式老宅被改建為茶館，茶館至今和屋主女兒黑木恭子都還有聯絡，得知充滿童年回憶的老家被改建成茶館，奶奶還捎信來祝福！讓這家茶館持續加溫盛載幸福的故事。

在茶館品茶是採預約制的，每人收費600元持學生證或老人卡就享半價收費，在日式古建築裡品好茶吃茶店享受慢慢生活的休閒情趣～

春節邊看綜藝節目吃吃日式年夜菜，或者到日式景點走走看看，再到神社鳥居祈福感受感受日本人過春節的氛圍，今年給在台灣的你不一樣的日式春節玩法，跟著日式春節攻略在台灣吃日本玩日本吧！

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