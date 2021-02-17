福委不用再燒腦！熱門公司團體遊戲ｘ「團隊建立」這樣玩TOP5

上班卻跟同事不熟？明明坐在隔壁說話總是傳LINE？COME ON～一個好的團隊養成，除了尷尬的聚餐吃飯，你們還能試試看TEAM BUILDING團隊建立活動，讓大家在玩團體遊戲的同時培養感情、提升解決問題的能力！福委們照過來，這樣一舉數得的活動底加啦。

什麼是團隊建立？

Team Building 中文又稱為『團隊建立活動』，為什麼需要Team Building 呢？團隊建立從「以玩培力」的精神出發，透過團隊建立激發創意價值和自我特質，並藉由玩樂或旅行來享受協作同樂的趣味，

把團體遊戲中得到的能量和默契回饋在工作表現上。

為什麼要團隊建立？

團隊建立最主要的功能就是認識自己和認識團隊的同仁，藉由團體遊戲更清楚自己在團隊裡適合扮演什麼角色，找出自己擅長的特質，也能藉由團體遊戲好好認識部門和其他部門的同事，未來在公司在處理事務時有更多的資源與協助對象，提升公司團隊合作效率。

團隊建立可以玩些什麼？

▲團隊建立可以玩些什麼？（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

團隊建立主要可以區分為四大項，分別是：益智遊戲類、戶外體驗類、溝通思考類和手作療癒類，可以透過公司的性質、同仁的喜好和需求來做選擇，小編今天針對益智類的「團體遊戲」深入介紹。

公司團體遊戲活動TOP5

公司團體遊戲活動推薦＃1

桃園實境遊戲-馬祖新村

在眷村改建以後，顯少回到眷村的孩子們相約回到村子裡挖出兒時的時光寶盒，卻發現寶盒內的物品已被調換，只剩下一張紙條和兒時的一本日記，他們讀著日記的內容時光順間倒轉，孩子們正準備開啟一場寶物爭奪殊死戰役。

《那一年，我們的戰役》遊戲包無需額外預約時間，買了就可以和同事前往馬祖新村開始遊戲，和你的同事一起來體驗兼具探索與休閒的戶外活動，在這個團體遊戲中互相幫助也相互競爭，在一個個解明過程裡串起這個眷村的故事，究竟你能帶領隊友大獲全勝？還是被敵手打的潰不成軍？就來馬祖新村切磋切磋吧！

公司團體遊戲活動推薦＃2

屏東定向遊戲-龍水尋蹤

龍水社區是恆春重要的米倉也是湧泉之地，在這邊玩團隊遊戲的你除了能體驗破解關卡的刺激與燒腦，也能品味新鮮在地的農村美食。同事聚會除了吃飯唱歌，玩一些結合生態、文化、美食的團體遊戲也很不錯，在龍水社區深度感受食與農的精神，讓你們公司的團隊建立最特別！

▲公司團體遊戲活動推薦-屏東定向遊戲龍水尋蹤。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

公司團體遊戲活動推薦＃3

台北密室逃脫-華麗魔法宮廷

▲公司團體遊戲活動推薦-台北密室逃脫華麗魔法宮廷。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

結合遊戲和美食的密室逃脫你有體驗過嗎？華麗魔法宮廷讓你彷彿置身中古世紀的宴會中，華麗的場景、有趣的角色任務搭配五星飯店的餐食饗宴，讓你在一次團隊遊戲裡同時滿足互動解疑迷、味蕾享宴和COSPLAY扮演的三重感受，想來場高CP值的團建活動嗎？快來試試看吧！

▲公司團體遊戲活動推薦-台北密室逃脫華麗魔法宮廷。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

公司團體遊戲活動推薦＃4

創意團隊打造-不一樣的樂高積木

▲公司團體遊戲活動推薦-不一樣的樂高積木。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

樂高除了可以自己在家玩也能大家一起玩，「樂高積木企業體驗」是一個可以突破思考框架的活動，藉由思考搭建、陳列、組裝的空間概念和美學構思之中，激發出團隊成員間不同的優點和特質，並且相互協助組裝，透過這個2020團體遊戲TOP1的活動，培養溝通力、創造力、合作力，讓我們兒時的樂高回憶有更多不同的可能性。

公司團體遊戲活動推薦＃5

台北火車大富翁－玩轉東北角

▲公司團體遊戲活動推薦-火車大富翁玩轉東北角。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

你曾有想過搭上一班車去旅行，然後不知道自己將會到哪裡這種浪漫的想法嗎？小編想說你並不孤單，我也有這種像法，而且我享把這個旅行方式推薦給更多的人。

在台北火車大富翁的團體活動裡，將搭上往東北角的火車，透過擲硬幣決定你要下車的地方，也許是在瑞芳轉車去山城九份，可能是去福隆品嚐火車便當，也可能到無人知曉的秘境車站闖關，這一切操之於命運，但是破解謎題的辦法操之於團隊，透過團體間的互相合作、腦力激盪邊旅行邊闖關吧！

想知道更多團隊建立玩法資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」