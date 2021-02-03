台北最潮飯店「買1送1」！加購28元爽吃雙人早餐Buffet，免費升等還可延遲1點退房
飯店新春住宿禮包大放送！台北大直英迪格酒店即日起至3月底推出超狂「買一送一」專案，入住只要加購28元就送價值2,699元的住宿券，再贈雙人早餐與免費升等豪華客房，還可延遲退房至下午一點，超狂新春下殺優惠，快揪親朋好友預訂衝一波囉！
台北大直英迪格酒店甫於2020年才開幕，坐擁大直劍南頂級黃金商圈一帶，且整體裝潢設計承襲工匠精神，耗時5年精選52萬片的手工窯燒磚，打造酒店新視野，空間相當明亮舒，且不論房間、浴室、用餐環境及各項設施，皆有滿滿精緻的工藝元素，號稱台北最潮飯店，希望給予遊客最頂級的住宿體驗。
這回「新春福禮」住房專案，活動期間即日起至優惠至3月31日止，入住只要加價超低「28元」馬上贈送四大「新春大禮包」，包含平日住宿券一張、早餐平日買一送一券2張、午後酒肉狂平日買一送一券2張與禮品店商品9折券1張。不僅如此，酒店再贈送T.R Bar & Kitchen雙人早餐、免費升等豪華客房與IHG額外2,000積分，還可以延遲退房到下午一點。
值得注意的是，農曆春節、228連假、清明連假與端午節不適用此專案，而四大「新春大禮包」有效期限可延至2021年6月30日止，好康優惠名額有限，盡請把握機會囉！
台北大直英迪格酒店
地址：台北市中山區植福路200號
電話：02-3518-7777
官網：http://www.indigo-taipei.com/
延伸閱讀：
．大杯美式只要80元！星巴克3款咖啡「寄杯優惠」來了，還有「好友分享券」可以拿
．大湖草莓＋鮮乳坊煉乳！天仁喫茶趣「莓好愛煉」超欠喝，還推滿額贈優惠7天限定
．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言