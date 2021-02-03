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台北最潮飯店「買1送1」！加購28元爽吃雙人早餐Buffet，免費升等還可延遲1點退房

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北大直英迪格酒店即日起至3月底推出超狂「買一送一」專案，入住只要加購28元就送價值2,699元的住宿券，再贈雙人早餐與免費升等豪華客房，還可延遲退房至下午一點。 圖／台北大直英迪格酒店官網
台北大直英迪格酒店即日起至3月底推出超狂「買一送一」專案，入住只要加購28元就送價值2,699元的住宿券，再贈雙人早餐與免費升等豪華客房，還可延遲退房至下午一點。 圖／台北大直英迪格酒店官網

飯店新春住宿禮包大放送！台北大直英迪格酒店即日起至3月底推出超狂「買一送一」專案，入住只要加購28元就送價值2,699元的住宿券，再贈雙人早餐與免費升等豪華客房，還可延遲退房至下午一點，超狂新春下殺優惠，快揪親朋好友預訂衝一波囉！

圖／台北大直英迪格酒店官網
圖／台北大直英迪格酒店官網

台北大直英迪格酒店甫於2020年才開幕，坐擁大直劍南頂級黃金商圈一帶，且整體裝潢設計承襲工匠精神，耗時5年精選52萬片的手工窯燒磚，打造酒店新視野，空間相當明亮舒，且不論房間、浴室、用餐環境及各項設施，皆有滿滿精緻的工藝元素，號稱台北最潮飯店，希望給予遊客最頂級的住宿體驗。

圖／台北大直英迪格酒店官網
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這回「新春福禮」住房專案，活動期間即日起至優惠至3月31日止，入住只要加價超低「28元」馬上贈送四大「新春大禮包」，包含平日住宿券一張、早餐平日買一送一券2張、午後酒肉狂平日買一送一券2張與禮品店商品9折券1張。不僅如此，酒店再贈送T.R Bar & Kitchen雙人早餐、免費升等豪華客房與IHG額外2,000積分，還可以延遲退房到下午一點。

圖／台北大直英迪格酒店官網
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圖／台北大直英迪格酒店官網
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值得注意的是，農曆春節、228連假、清明連假與端午節不適用此專案，而四大「新春大禮包」有效期限可延至2021年6月30日止，好康優惠名額有限，盡請把握機會囉！

圖／台北大直英迪格酒店官網
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台北大直英迪格酒店

地址：台北市中山區植福路200號

電話：02-3518-7777

官網：http://www.indigo-taipei.com/

圖／台北大直英迪格酒店官網
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圖／台北大直英迪格酒店官網
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