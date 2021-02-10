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「超市量販新年福袋＋營業時間」總整理！豪車、筆電、美酒我全都要

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

許多人今年春節假期為了防疫不遠遊，但還是不能錯過新年福袋抽個好運氣，超市、量販推出的福袋不僅價格實惠、商品實用，最大獎還可以抽市價超過350萬元的保時捷休旅車，把握以下購買時間，為新年拼個好彩頭！

全聯福利中心

全聯今年總共推出12萬個福袋，除了雙頭獎，還有22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車。圖／全聯福利中心提供
全聯今年總共推出12萬個福袋，除了雙頭獎，還有22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車。圖／全聯福利中心提供

2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，共有「生肖福袋」與「萬國福箱」2款。其中，「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享1次抽獎機會，全台限量10萬袋；「萬國福箱」則使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（沙漠金/水星銀色各1萬台）。福袋內含超過10樣的食品、用品及文創品，光內容物總價值就超過900元，還會附上聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的「新春大禮包」。

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。圖／全聯福利中心提供
全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。圖／全聯福利中心提供

今年全聯福袋總價值再創新高，共推出市值354萬元的「保時捷Cayenne」與市值333萬元的「特斯拉Model X」雙頭獎，還有22名「台鈴智慧雙輪eReadyFun」（每部市值74,980元）新騎獎，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬。

全聯春節營業時間稍有調整：除夕營業至晚上5點，初一至初三為上午9點至晚上6點，初四營業至晚上5點，初五後恢復正常營業，實際營業時間依照各門市公告為準。

家樂福

文創風格的家樂福福袋將在2月12日初一上午10點於全台家樂福開賣。圖／家樂福提供
文創風格的家樂福福袋將在2月12日初一上午10點於全台家樂福開賣。圖／家樂福提供

2月12日初一上午10點於全台家樂福開賣，全台門市限量7,920袋，售價199元，量販店每店限量100個、超市店每店20個，每人限購1個。特製福袋也是購物袋，今年頭獎祭出Macbook Air 1台、貳獎送出Dyson吹風機1台，特獎還有iPad Air、Nintendo Lite各10台等，另外還有承億文旅住宿折價券、義大娛樂世界樂園門票、家樂福量販商品提貨劵等多樣好禮。

為方便民眾年前採購，家樂福量販店/便利購新春延長營業時間，2月10日延長營業至24點，2月11日除夕營業至下午5點，2月12日初一上午10點開始營業，2月13日恢復正常營業時間，原24小時營業分店，除了2月11～12日依據上述時間營業外，其餘時間仍全年無休。

美廉社

美廉社首度推出福袋商品，聯手「誠品酒窖」打造超值「臻選酒福袋」。圖／美廉社提供
美廉社首度推出福袋商品，聯手「誠品酒窖」打造超值「臻選酒福袋」。圖／美廉社提供

首度推出福袋商品，即聯手「誠品酒窖」打造「臻選酒福袋」，將搶先在2月11日除夕開賣，全台限量4,000組，售價1,000元。內含誠品酒窖精選來自紐西蘭、義大利、法國隆河等13支精選葡萄酒隨機1款（價值850～1,350元）與美廉社熱賣明星商品「西班牙聖瓦勒羅酒莊卡麗農那DO格納希」紅酒1支，另隨機搭配誠品生活出品的風味級濾掛式咖啡、美廉社旗下自有品牌心樸市集無調味堅果與果乾，整組福袋最低下殺4.9折。針對愛酒人士，美廉社電商平台「GO美廉」更同步於除夕凌晨零點獨家推出誠品酒窖5款3,000元福袋，嚴選2～3瓶市價約4,500～5,200元葡萄酒款，超值好康別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美廉社春節營業時間為，除夕自早上7點至晚上7點，初一從早上8點至晚上24點，初二即恢復正常營業，實際時間依照各門市公告為準。

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