脫單必看！全台「10大月老廟」還能斬爛桃花、退小三

每年過年返鄉，「感情」總是長輩熱切關心的話題，尤其今年的大年初三適逢西洋情人節，更令許多單身男女想要盡快脫單、覓得好姻緣。此次特別彙整「全台10間人氣月老廟」，不僅單身者可以祈求月老多幫忙，也可透過月老的協助，去斬斷爛桃花、幫助複合，讓愛情之路更加順遂。

全台月老廟規模、參拜模式略有不一，但首重心意。信眾可以準備2份供品，各自供奉給主神及月老，並依照廟方建議的順序參拜。拜月老時，要清楚告知自己的姓名、生日、地址等資訊，並且也要明確、清楚地表達喜歡的類型。另外月老喜吃甜食，因此糖果、巧克力都是常見的供品，需準備雙數。傳統的桂圓、紅棗、枸杞等供品，亦各具有特殊意義，許多信眾也會預先準備。

另外，拜月老時要衣著合宜、不可戴帽。部份月老廟會提供「結緣茶」，飲用時不可吹涼，免得吹散姻緣。而多數月老廟的紅線，也需請示月老、擲出3次聖杯後才可求取，不可強取，免得招來爛桃花。另外，除了求姻緣之外，部份月老廟各以求複合、斬爛桃花而著稱，信眾也可視個人感情狀態參拜。

香火鼎盛的龍山寺，乃是萬華的信仰中心，主神為觀世音菩薩等神明，月老廳設於左側，被許多人視為全台最代表性的求姻緣聖地。除了古蹟建物外，週邊豐富的美食與人文元素，都能令信眾滿載而歸。

地址：台北市萬華區廣州街211號

【台北／霞海城隍廟】

霞海城隍廟以「快速求得姻緣」而著稱。圖／北市工務局提供

儘管佔地不大，但是位於迪化街的霞海城隍廟以靈驗著稱，網路上更有許多「一拜完霞海城隍廟，馬上就找到對象」的心得分享，讓霞海城隍廟成為又快又有效率的月老廟代表。

地址：台北市大同區迪化街一段61號

【台中／樂成宮】

樂成宮又被稱為旱溪媽祖廟，除了求姻緣之外，「求復合」也很靈驗。圖／取自財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟粉絲頁

樂成宮又被稱為旱溪媽祖廟，以媽祖為主神，乃是大屯地區的信仰中心。此處的月老除了能為信眾求得姻緣之外，分手後「求復合」也很靈驗。

地址：台中市東區旱溪街48號

【台中／慈德慈惠堂】

月老尊神，慈德慈惠堂同時奉祀月老尊神、註生娘娘、送子觀音等神明。圖／取自慈德慈惠堂廟方版粉絲頁

不僅月老尊神，慈德慈惠堂同時也奉祀有註生娘娘、送子觀音、衛房聖母等神明，保佑戀情萌芽至結婚生子的男女大小事，因此廣受信眾愛戴。

地址：台中市西屯區大墩十九街82號

鹿港天后宮。圖／報系資料照

儘管設立的時間較短，但是鹿港天后宮的月老仍以靈驗著稱，吸引許多信眾專程前來求取好姻緣。

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

【台南／大天后宮】

位於台南的大天后宮。圖／取自維基百科

台南大天后宮為台南代表性的月老廟之一，宮內的月老又以擅長為感情加溫而著稱，能為互相有意的兩人牽線。

地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

【台南／祀典武廟】

台南祀典武廟。圖／取自維基百科

祀典武廟主神為關聖帝君，而廟中月老手持拐杖，因此被信眾稱為「拐杖月老」。除了求姻緣之外，拐杖月老又以擅長「斬斷爛桃花」而廣為人知。

地址：台南市中西區永福路二段229號

【台南／重慶寺】

台南重慶寺的月老，擅長助人復合。圖／取自維基百科

重慶寺的特色之一，就是有著「攪醋矸」的習俗，信眾可以一邊攪動醋矸，一邊向月老祈求。包括求複合、擊退小三、感情不順等疑難雜症，均是重慶寺月老所擅長之事。

地址：台南市中西區中正路5巷2號

【台南／大觀音亭】

台南大觀音亭。圖／取自維基百科

大觀音亭所供奉的月老，以闊嘴著稱，擅長為信眾說媒、找姻緣，因此十分受到女性信眾的信賴，被稱為「說媒月老」。

地址：台南市北區成功路86號

【高雄／關帝廟】

高雄關帝廟。圖／取自高雄關帝廟（武廟）粉絲頁

以關聖帝君為主神的關帝廟，乃是高雄代表性的月老廟之一，曾為許多南部的單身男女覓得好姻緣、桃花朵朵開。

地址：高雄市苓雅區武廟路52號