秒飛日本！台隆5大熱銷單品：JR山手線杯提、富士山面紙盒，還能在家泡日式溫泉？

在疫情衝擊下，雖然今年農曆新年無法自由出國，但身在台灣的我們相較其他國家仍十分幸運能一家人團圓、出外聚餐。而這個春節除了能吃飯打牌，今天要為大家介紹日本必逛大型生活百貨「TOKYU HANDS台隆手創館」5大類遊日人氣單品，讓民眾透過偽出國撫慰渴望旅遊的心。

TOP5 富士山棉質面紙盒

售價800元。圖／台隆手創館提供

日本最夯景點富士山，為許多人遊日的必訪行程，而「富士山棉質面紙盒」底部為純淨藍，山頭覆蓋白色雪花，盒身上方還是透明的，放在客廳實用又美觀，成為春節擺設熱銷品。

TOP4 日本百年老字號松山油脂身體乳

松山油脂身體乳－小雛菊售價790元。圖／台隆手創館提供

松山油脂為日系天然護膚品牌代表，堅持無添加、安全環保理念，身體乳主打滋潤、好吸收，深受皮膚乾燥脫屑困擾的民眾喜愛，穩坐類遊日單品第四名寶座。

TOP3 御守護唇膏

售價399元。圖／台隆手創館提供

能夠祈福好運的御守，為許多人每逢造訪日本神社必買品項，今年雖然無法親自到日本遊玩，但這款結合護唇膏的單品，有了御守造型的收納袋方便隨身攜帶，擦了保濕嘴唇還能將幸運待在身邊。

TOP2 日本溫泉入浴劑

售價349元。圖／台隆手創館提供

台隆集結日本各地著名溫泉打造入浴劑，每款富含溫泉礦物質，並搭配草本成分，讓人在家就能泡湯紓壓，放入浴缸瞬間魂穿日本溫泉鄉。

TOP1 JR山手線面紙盒、保冷保溫飲料手提袋

面紙盒售價800元，手提袋750元。圖／台隆手創館提供

最受歡迎的類遊日冠軍商品，為JR列車系列單品。JR山手線為自由行的旅客暢遊東京城市的主要交通工具，台隆推出復刻列車的經典色系與指示牌的飲料提袋與面紙盒，熟悉的東京、秋葉原、上野、池袋、澀谷等地名應有盡有，造型充斥日本風味，每款都超生火。而環保飲料手提袋還具保冷保溫功能，加上特色設計，帶出門絕對吸睛！

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