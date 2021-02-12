快訊

永和警小年夜出勤派出所前倒地 家屬忍痛拔管宣告不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秒飛日本！台隆5大熱銷單品：JR山手線杯提、富士山面紙盒，還能在家泡日式溫泉？

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台隆手創館提供
圖／台隆手創館提供

在疫情衝擊下，雖然今年農曆新年無法自由出國，但身在台灣的我們相較其他國家仍十分幸運能一家人團圓、出外聚餐。而這個春節除了能吃飯打牌，今天要為大家介紹日本必逛大型生活百貨「TOKYU HANDS台隆手創館」5大類遊日人氣單品，讓民眾透過偽出國撫慰渴望旅遊的心。

TOP5 富士山棉質面紙盒

售價800元。圖／台隆手創館提供
售價800元。圖／台隆手創館提供

日本最夯景點富士山，為許多人遊日的必訪行程，而「富士山棉質面紙盒」底部為純淨藍，山頭覆蓋白色雪花，盒身上方還是透明的，放在客廳實用又美觀，成為春節擺設熱銷品。

TOP4　日本百年老字號松山油脂身體乳

松山油脂身體乳－小雛菊售價790元。圖／台隆手創館提供
松山油脂身體乳－小雛菊售價790元。圖／台隆手創館提供

松山油脂為日系天然護膚品牌代表，堅持無添加、安全環保理念，身體乳主打滋潤、好吸收，深受皮膚乾燥脫屑困擾的民眾喜愛，穩坐類遊日單品第四名寶座。

TOP3　御守護唇膏

售價399元。圖／台隆手創館提供
售價399元。圖／台隆手創館提供

能夠祈福好運的御守，為許多人每逢造訪日本神社必買品項，今年雖然無法親自到日本遊玩，但這款結合護唇膏的單品，有了御守造型的收納袋方便隨身攜帶，擦了保濕嘴唇還能將幸運待在身邊。

TOP2　日本溫泉入浴劑

售價349元。圖／台隆手創館提供
售價349元。圖／台隆手創館提供

台隆集結日本各地著名溫泉打造入浴劑，每款富含溫泉礦物質，並搭配草本成分，讓人在家就能泡湯紓壓，放入浴缸瞬間魂穿日本溫泉鄉。

TOP1　JR山手線面紙盒、保冷保溫飲料手提袋

面紙盒售價800元，手提袋750元。圖／台隆手創館提供
面紙盒售價800元，手提袋750元。圖／台隆手創館提供

最受歡迎的類遊日冠軍商品，為JR列車系列單品。JR山手線為自由行的旅客暢遊東京城市的主要交通工具，台隆推出復刻列車的經典色系與指示牌的飲料提袋與面紙盒，熟悉的東京、秋葉原、上野、池袋、澀谷等地名應有盡有，造型充斥日本風味，每款都超生火。而環保飲料手提袋還具保冷保溫功能，加上特色設計，帶出門絕對吸睛！

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

在家掌握即時花況！ udn旅遊ｘFunliday「2021全台追櫻地圖」正式上線

苗栗「廟宇櫻花谷」粉炸！隱身山林的櫻花步道　夢幻美照必拍

日本旅遊

相關新聞

秒飛日本！台隆5大熱銷單品：JR山手線杯提、富士山面紙盒，還能在家泡日式溫泉？

在疫情衝擊下，雖然今年農曆新年無法自由出國，但身在台灣的我們相較其他國家仍十分幸運能一家人團圓、出外聚餐。而這個春節除了能吃飯打牌，今天要為大家介紹日本必逛大型生活百貨「TOKYU HANDS台隆手創

脫單必看！全台「10大月老廟」還能斬爛桃花、退小三

每年過年返鄉，「感情」總是長輩熱切關心的話題，尤其今年的大年初三適逢西洋情人節，更令許多單身男女想要盡快脫單、覓得好姻緣。此次特別彙整「全台10間人氣月老廟」，不僅單身者可以祈求月老多幫忙，也可透過月

錯過太可惜！好市多2021年度必買「5大應景年味商品」　年節限定超澎湃

雖然好市多平常走的是美式賣場風格，但接近農曆年節期間，都會應景推出適合新年佈置、過年團聚、走春拜年用的商品，包括日本海鮮、日韓水果禮盒、美國牛火鍋、烤肉片，應景銀柳、蘭花盆栽等，份量上也相當澎湃大方，

春節不加價、一泊二食每人「800元有找」！7大飯店優惠懶人包

春節處處喜洋洋，趁此闔家團圓時刻，不妨到飯店度個假，一泊二食全包辦，泳池、健身房等設施可盡情享用，隨時可出走、休息，也能避開人群，享受只屬於家人的時光。今年各飯店都有餐宿優惠，春節玩法也更多元新奇。

「超市量販新年福袋＋營業時間」總整理！豪車、筆電、美酒我全都要

許多人今年春節假期為了防疫不遠遊，但還是不能錯過新年福袋抽個好運氣，超市、量販推出的福袋不僅價格實惠、商品實用，最大獎還可以抽市價超過350萬元的保時捷休旅車，把握以下購買時間，為新年拼個好彩頭！

每人1300元入住，再送賽車券＋海洋館門票！新悅酒店還能免排隊吃嘉義雞肉飯

3月前到嘉義旅遊必衝！位於嘉義市的藝術飯店「新悦花園酒店」日前祭出「兒童我最大」寒假玩到瘋專案，原價10120元下殺3.9折，兩大一小成行只要3900元，還附4張賽車券、3張杰森海洋館門票，早餐還能免

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。