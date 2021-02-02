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好市多社團「30個入社必看大補帖」　蛤蜊冷凍不吐沙、半熟麵包發霉？精闢回應網笑噴

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
好市多示意圖。記者黃筱晴／攝影
好市多示意圖。記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多憑藉大份量高CP值商品、各大限定美食新品，在台灣擁有許多忠實會員，光是臉書上就設有數個消費經驗分享區，還有超過百萬成員的好市多社團，能夠一起詢問分享商品心得。而日前臉書專頁Costco好市多報報就蒐集了網友投稿、社團內常見的提問，統整出「好市多社團30個不可思議」並附上精闢回應，被網友形容為入社前必看好市多大補帖，引爆熱議。

根據好市多社團之30大不可思議，每條都是會員經典的發問，像是牛肉為何變黑、半熟麵包怎麼發霉了、蝦仁煮熟為什麼縮水、蛤蜊冷凍後竟然不吐沙等。而貼文一一附上中肯回應，「蛤蜊冷凍後不吐沙（被你凍死了怎麼吐）」、「蝦仁煮熟縮水（沒縮才要擔心）」、「半熟麵包發霉（請冷凍保存）」、「牛肉變黑（缺氧正常，紅通通你才要怕）」、「去骨雞腿會臭（回家路程妥善保冰）」、「吉拿棒吃起來像炸麵團（很抱歉 就是炸麵團 停產了QQ）」、「永遠有人不知道華師傅、纖三薯、馬鈴薯條、爆米花、美心蛋捲、雞腿秋刀魚泡麵好不好吃(請善用搜尋)」

其中第24條的「雞塊吃起來像麥當勞（碁富代工 別再問了）」吸引網友回覆：「24超好笑的，像麥當勞也有事」、「第24我笑了」。也有粉絲補充：「還有常常有人會問，什麼什麼退燒了嗎？怎麼一堆貨？賣完了，是不用進貨嗎？」。貼文一出，網友表示「這世界最可怕的三十件事」、「月經文解答總整理，太精闢了」、「不推這文我會睡不著」。

圖／臉書專頁Costco好市多報報
圖／臉書專頁Costco好市多報報

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