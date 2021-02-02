喝可不可抽汽車、漢堡王送PS5！2021「8品牌開運刮刮卡」　超商、手搖飲、藥妝統統有

即將迎來農曆新年，不少品牌紛紛推出應景的福袋吸引買氣，搶攻年前最後一波商機！除了高CP值的開運福袋外，部分品牌看中民眾年節期間喜愛刮刮樂的風潮，特此推出開運刮刮卡，小編彙整8大品牌2021年開運刮刮卡整理包，從超商、手搖飲、藥妝店到速食店統統都有，不妨利用春節連假試試手氣，測試一下自己的牛年開運指數，幸運的話就能把百萬名車開回家！

手搖飲

可不可「發財新年開運刮刮卡」：張張有獎，最大獎百萬Volkswagen汽車帶回家。

人氣手搖飲可不可熟成紅茶今年攜手明星三缺一，推出「可不可發財新年開運刮刮卡」。刮刮卡視覺將四款世界經典名畫延伸出四季趣味，相當值得收藏。即日起至2/28，凡到店單筆飲品消費滿100元，或外送單筆飲品消費滿200元，即可獲得刮刮卡乙張，張張有獎，幸運者有機會將百萬Volkswagen汽車帶回家喔。

可不可熟成紅茶攜手明星三缺一，翻玩世界名畫，推出發財新年開運刮刮卡，最大獎百萬Volkswagen汽車帶回家。 圖／可不可熟成紅茶臉書粉粉專

迷客夏「百萬好禮三重送」：週週抽 iPhone 12、精品包帶回家。

連鎖手搖飲「迷客夏」農曆新年推出「百萬好禮三重送」活動，中獎率達100%。即日起至2/22，凡現場／迷點自取單筆消費滿100元，或電話／迷點外送單筆消費滿300元，即贈刮刮卡乙張。第一重可享「現刮現中」，若刮中「迷客夏」3個字，就可獲得全系列飲品單杯折抵10元的折價券；第二重則可掃描刮刮卡上的QRcode，登錄參加抽獎，共會在2/2至2/24/期間，每週抽出1台iPhone 12 128G。第三重活動，則會贈出多項大獎，包括有國際名牌精品包愛馬仕 Hermès Herbag （或其他等值商品共2名）、Dyson涼暖空氣清淨機（共4名）以及Dyson手持吸塵器（共4名）還有經典飲品、冰淇淋兌換券，總獎項價值近240萬元。

只要消費滿額，就可獲得「百萬好禮三重送」刮刮卡。圖／迷客夏提供

甜點店

Krispy Kreme「2021迎春納福刮刮卡」：Apple Watch SE、甜甜圈抱枕帶回家

甜甜圈專賣店「Krispy Kreme」即日起推出迎春納福刮刮卡活動，活動期間門市單筆消費滿299元，就可獲贈「2021迎春納福刮刮卡」乙張，幸運者有機會將Apple Watch SE、Krispy Kreme甜甜圈抱枕、6入原味糖霜甜甜圈、買12入贈6入原味優惠等多項好禮帶回家。（單筆限贈乙張，數量有限，贈完為止。兌換期限至2021.3.5止，需下次消費使用。）

Krispy Kreme「2021迎春納福刮刮卡」Apple Watch SE、甜甜圈抱枕帶回家。 圖／Krispy Kreme提供

速食店

摩斯漢堡「新春抽獎券」：張張有獎，摩斯卡儲值金、萬元旅遊金有吃有玩。

即日起至2/16到摩斯漢堡單筆消費滿200元，摩斯會員登錄發票抽「旅遊金2萬元」、「摩斯卡1萬元」或「摩斯金點88點」，兌換時間至2/28，新年走春不妨到摩斯漢堡試試手氣！

摩斯漢堡「新春抽獎券」張張有獎，獎項包括摩斯卡儲值金、萬元旅遊金，有吃也有玩。 圖／摩斯漢堡

漢堡王：張張有獎，最大獎PlayStation 5入手。

即日起到漢堡王門市購買豪享三重奏套餐，即隨餐即送刮刮卡乙張，張張有獎，幸運者可將近期超夯的PlayStation 5主機帶回家，預計將送出5台。普獎則為雞塊贈送券，下次臨櫃購買主打星餐(套餐/大餐)乙份，就送4塊雞塊​。刮刮卡數量有限送完為止，部分門市不適用。

吃漢堡王送刮刮卡，張張有獎，最大獎PlayStation 5輕鬆入手，全台預計送出五台。 圖／漢堡王臉書粉專

超商

全家便利商店「哈根達斯新春福氣刮刮卡」：張張有獎，最大獎上萬元豪華客房住宿券帶回家。

迎接牛年，全家便利商店推出哈根達斯福氣迎春牛優惠活動，即日起至2/23不只祭出指定迷你杯、雪糕可享買2送1優惠，活動期間還加碼贈「哈根達斯新春福氣刮刮卡」，限量30,000張，張張有獎，幸運者可將價值16000元的豪華客房住宿券帶回家，還有哈根達斯蛋糕等多項好禮，冰控要把握！

全家便利商店推出哈根達斯福氣迎春牛優惠活動，1月27日至2月23日購買哈根達斯指定迷你杯、雪糕買2送1一組，加贈新春福氣刮刮卡，限量30,000張送完為止。圖／全家便利商店提供

萊爾富「開運福袋刮刮卡」：汽車、10萬元現金獎超大方。

萊爾富今年農曆新年推出開運福袋，單包168元，內容物除了食品等獎項外，還內附一張開運刮刮卡，保證有機會抽中超狂的Mazda 2轎車，其他還有LV硬殼包、LV長夾、Apple Watch 4、CARTLER白鑽石項鍊、iPhone 12 Pro、伯朗咖啡機與1萬元現金等，登錄序號再抽BMW 218i M Sport一台或現金10萬元，獎品豐富，快來試試手氣吧！

萊爾富2021年「開運福袋」與「發財卡」同步限量開賣，皆為168元親民價，還有機會贏得汽車頭獎。 圖／萊爾富提供

藥妝店

屈臣氏「開運刮刮卡」：張張有獎，購物金最少58元，最高1888元。

屈臣氏寵i會員即日起至2/24消費滿688元，即可獲得「開運刮刮卡」乙張，最小獎為58元購物金，另有168元、588元以及最大獎1888元，張張有獎，購物金限寵i會員下筆交易使用，折抵時間即日起至2021/3/10。不僅如此，刮刮卡還同步加碼輸入序號加碼抽黃金、iPhone12等好禮的活動，一卡兩刮適合小資族試試手氣。

屈臣氏「開運刮刮卡」張張有獎，購物金最少58元，最高1888元。 圖／屈臣氏

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