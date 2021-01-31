不是ARMY也想拍！「宇宙明星BT21」進駐西門町，8大打卡裝置拍完再逛唐吉訶德

台北新據點加一！作為旅遊勝地的西門町，為許多年輕人逛街的熱門景點，除了有最新登場的日本最大連鎖雜貨店「唐吉訶德」，即日起也有人氣LINE貼圖「宇宙明星BT21」登陸西門，化身8大超萌打卡亮點，截至3/7讓路人、粉絲拍不停！

圖／臺北市商業處

「西門PLAY樂購町」首檔活動曾以原創角色「奧樂雞」裝置，吸引不少人駐足拍照，如今帶著防彈少年團BTS攜手LINE FRIENDS打造的「宇宙明星BT21」，即日起強勢插旗西門商圈，並以世界巡迴之旅為主題，讓粉絲逛每個裝置藝術都像秒飛國外城市。現場7大造景都由一個人氣角色領軍一處知名城市，而位於捷運西門站6號出口外、真善美廣場前的「BT21旅遊巴士」則一次聚集7個主要角色，顯眼的外觀讓人忍不住多拍幾張留念，實際還能走進巴士內擺拍呢！

圖／臺北市商業處

BT21主人公們變身巨型充氣玩偶，散佈西門町各個角落，背景包含首爾、開羅、羅馬、卡帕多奇亞、聖托里尼、阿姆斯特丹、紐約，即日起至3/7期間限定展出。而「西門PLAY樂購町」也同步設有互動許願牆，開放民眾祈福許願，更預計於大年初一起推出光雕秀，準備攻佔大家春節出遊清單。另外，活動期間凡加入官方LINE@好友，並於合作的「百大樂購商家」消費，即可參與第二波「樂購集章行動」，並有機會抽中YAMAHA機車、iPhone12以及各式好禮。

圖／臺北市商業處

而來到西門，自然少不了話題中心的「唐吉訶德」。大家可先在場外觀察人潮，若在可接受範圍，即可排隊領手環。等待所屬入場時段期間，就能先去蒐集BT21熱點，半日下來吃喝逛拍全包辦，完全不怕時間過得慢！

圖／編輯葉穎樂攝

8大裝置藝術位置一覽（展出至3/7）：

旅遊巴士：真善美廣場前

首爾（RJ）：西門紅樓警局前廣場

開羅（TATA）：西門紅樓警局前廣場

卡帕多奇亞（CHIMMY）：捷運西門站6號出口

聖托里尼（SHOOKY）：成都路中華路一段

羅馬（COOKY）：中華路一段

阿姆斯特丹（KOYA）：中華路一段

紐約（MANG）：漢中街

圖／臺北市商業處

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