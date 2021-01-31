2人只要499！「六福村、劍湖山」推全民春節優惠　加碼壽山動物園免門票入園

春節將至，2大人氣主題遊樂園「六福村」、「劍湖山世界」紛紛祭出限定優惠，2/10至2/16（除夕至大年初五）過年期間「2人只要499」即可暢玩，而高雄著名景點像是壽山動物園、崗山之眼等截至3月也推出免門票好康，今天為大家一次整理活動詳情，讓大家搭配優惠玩法度過連假。

六福村春節優惠：成人票半價499元＋12歲以下孩童免費

專案不適用於搭乘中型巴士以上團體，亦不得與其他優惠方案併用。圖／六福村提供

六福村主題遊樂園推出推出春節限定優惠，2/10至2/16活動期間到官網商城或於現場購票，原價999元成人票即享499元半價，並可憑票攜帶一名12歲以下兒童免費入場。除了門票，交通也能省一波，新竹縣政府2/13至2/16推出4條春節免費公車，其中可從高鐵新竹站搭乘觀光2號，0元抵達關西六福村，新年從省荷包開始！

而即日起至3/20為止，魔羯、水瓶、雙魚座寶寶只要現場出示身分證件購票，即可享有550元優惠價，安排行程上更為彈性。

劍湖山春節優惠：成人票499＋15歲以下孩童免費

優惠不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。圖／劍湖山世界官方臉書、劍湖山世界官網

劍湖山世界2月新推全民499元票價（原價899），2/10至2/16期間再加碼15歲以下免門票好康，代表一大一小同行僅499元，若現場購買還會加送價值逾700元的享樂券。而截至2/28為止當日壽星還可「1元」入園，當月壽星則享「299元」優惠，整個2月都是樂園控主場！

此外，劍湖山世界今年將推出全台唯一「石竹花主題秀」，而大年初一至初四晚上7:40還能欣賞「35迎春花火秀」，用璀璨表演點綴2021農曆新年。

高雄3大人氣景點免門票

壽山動物園每週一及除夕閉館，週一適逢國定假日則照常開放。圖／壽山動物園臉書專頁

高雄市政府觀光局2020年陸續推出熱門景點免門票優惠，而3大打卡夯點「壽山動物園」、「崗山之眼」及「旗津貝殼館」免門票限定優惠原訂去年底結束，特別好評加碼延長至3月底，意即高雄3處旅遊勝地又能免費入園，當中又以「壽山動物園」最受大小朋友歡迎，準備到高雄旅遊的民眾記得把握這個好消息！

「崗山之眼」為高雄熱門打卡亮點之一。圖／高雄旅遊網

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