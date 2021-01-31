快訊

直播／部桃群聚延燒至第2家醫院 陳時中下午2時說明

陳柏惟「刪Q危機」有多強？ 「中二選區」會勘已火花四射

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2人只要499！「六福村、劍湖山」推全民春節優惠　加碼壽山動物園免門票入園

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／六福村提供、劍湖山世界提供、壽山動物園臉書專頁
圖／六福村提供、劍湖山世界提供、壽山動物園臉書專頁

春節將至，2大人氣主題遊樂園六福村」、「劍湖山世界」紛紛祭出限定優惠，2/10至2/16（除夕至大年初五）過年期間「2人只要499」即可暢玩，而高雄著名景點像是壽山動物園、崗山之眼等截至3月也推出免門票好康，今天為大家一次整理活動詳情，讓大家搭配優惠玩法度過連假。

六福村春節優惠：成人票半價499元＋12歲以下孩童免費

專案不適用於搭乘中型巴士以上團體，亦不得與其他優惠方案併用。圖／六福村提供
專案不適用於搭乘中型巴士以上團體，亦不得與其他優惠方案併用。圖／六福村提供

六福村主題遊樂園推出推出春節限定優惠，2/10至2/16活動期間到官網商城或於現場購票，原價999元成人票即享499元半價，並可憑票攜帶一名12歲以下兒童免費入場。除了門票，交通也能省一波，新竹縣政府2/13至2/16推出4條春節免費公車，其中可從高鐵新竹站搭乘觀光2號，0元抵達關西六福村，新年從省荷包開始！

而即日起至3/20為止，魔羯、水瓶、雙魚座寶寶只要現場出示身分證件購票，即可享有550元優惠價，安排行程上更為彈性。

劍湖山春節優惠：成人票499＋15歲以下孩童免費

優惠不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。圖／劍湖山世界官方臉書、劍湖山世界官網
優惠不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。圖／劍湖山世界官方臉書、劍湖山世界官網

劍湖山世界2月新推全民499元票價（原價899），2/10至2/16期間再加碼15歲以下免門票好康，代表一大一小同行僅499元，若現場購買還會加送價值逾700元的享樂券。而截至2/28為止當日壽星還可「1元」入園，當月壽星則享「299元」優惠，整個2月都是樂園控主場！

此外，劍湖山世界今年將推出全台唯一「石竹花主題秀」，而大年初一至初四晚上7:40還能欣賞「35迎春花火秀」，用璀璨表演點綴2021農曆新年。

高雄3大人氣景點免門票

壽山動物園每週一及除夕閉館，週一適逢國定假日則照常開放。圖／壽山動物園臉書專頁
壽山動物園每週一及除夕閉館，週一適逢國定假日則照常開放。圖／壽山動物園臉書專頁

高雄市政府觀光局2020年陸續推出熱門景點免門票優惠，而3大打卡夯點「壽山動物園」、「崗山之眼」及「旗津貝殼館」免門票限定優惠原訂去年底結束，特別好評加碼延長至3月底，意即高雄3處旅遊勝地又能免費入園，當中又以「壽山動物園」最受大小朋友歡迎，準備到高雄旅遊的民眾記得把握這個好消息！

「崗山之眼」為高雄熱門打卡亮點之一。圖／高雄旅遊網
「崗山之眼」為高雄熱門打卡亮點之一。圖／高雄旅遊網

延伸閱讀：

南部首家「客美多咖啡」即日開幕！全台最大門市在台南

室內賞梅花＋天空之鏡！「台版琉璃光院」如仙境　南投最美窗景太迷人

六福村 劍湖山 主題樂園 遊樂園 動物園 高雄旅遊 新竹旅遊

相關新聞

2人只要499！「六福村、劍湖山」推全民春節優惠　加碼壽山動物園免門票入園

春節將至，2大人氣主題遊樂園「六福村」、「劍湖山世界」紛紛祭出限定優惠，2/10至2/16（除夕至大年初五）過年期間「2人只要499」即可暢玩，而高雄著名景點像是壽山動物園、崗山之眼等截至3月也推出免

每人千元有找！「台北花園大酒店」一泊二食，住房再送早晚BUFFET、柑仔舖吃到飽

寒假進入旅遊旺季，台北花園大酒店即日起至2021年3月31日推出「一泊二食 超牛 ! 住房專案」，平日(周一至周五)每...

指揮中心同意 雙鐵等交通運具2月1日起禁止飲食

儘管國內疫情升溫，春節7天連假仍預估有出遊人潮。中央流行疫情指揮中心昨表示，已同意交通部提出春節期間禁止販售高鐵自由座、...

指揮中心拍板！ 春節雙鐵「禁飲食」 客運比照辦理

部桃群聚仍在觀察期，近期國際疫情持續延燒，台灣新冠疫情內憂外患，眼看又快進入人潮大量移動的春節連假，指揮中心昨與交通部開...

全台最美飯店「買一送一」！五星瑞穗酒店 X 天成文旅「二泊三食」，無限爽泡溫泉再省3000元

有著「全台最美飯店」之稱的花蓮瑞穗天合國際觀光酒店祭出「買一送一」超狂優惠啦，只要即日起至6月底使用花蓮台北雙城遊專案，兩人入住可享一泊二食超奢華花東體驗，再免費送「天成文旅-華山町」雙人住宿券一張，不要猶豫，快來訂購雙城遊吧！

挺防疫醫護無名英雄！「家樂福」登記即送720元線上購物金

繼蝦皮購物相挺部立桃園醫院，捐贈50萬蝦皮購物金予被隔離的醫護相關人員，供採買隔離期之日用品，向台灣勇敢的醫護人員致上敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。