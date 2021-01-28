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全台最美飯店「買一送一」！五星瑞穗酒店 X 天成文旅「二泊三食」，無限爽泡溫泉再省3000元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
花蓮瑞穗天合國際觀光酒店祭出「買一送一」超狂優惠啦，只要即日起至6月底使用花蓮台北雙城遊專案，兩人入住可享一泊二食，再送「天成文旅-華山町」雙人住宿券。 圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網與天成文旅-華山町官網
花蓮瑞穗天合國際觀光酒店祭出「買一送一」超狂優惠啦，只要即日起至6月底使用花蓮台北雙城遊專案，兩人入住可享一泊二食，再送「天成文旅-華山町」雙人住宿券。 圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網與天成文旅-華山町官網

有著「全台最美飯店」之稱的花蓮瑞穗天合國際觀光酒店祭出「買一送一」超狂優惠啦，只要即日起至6月底使用花蓮台北雙城遊專案，兩人入住可享一泊二食超奢華花東體驗，再免費送「天成文旅-華山町」雙人住宿券一張，不要猶豫，快來訂購雙城遊吧！

城堡般的裝潢佈置，且室內寬敞明亮。 圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網
城堡般的裝潢佈置，且室內寬敞明亮。 圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網

日前知名旅遊平台易遊網(ezTravel)舉辦的第三屆「全台最美飯店」選拔賽，花蓮五星「瑞穗天合國際觀光酒店」一舉獲得網友公認的「全台最美飯店」，且還是二度蟬聯該榮譽。

夜晚的景象美不勝收。 圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網
夜晚的景象美不勝收。 圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網

另外，其外觀享有著夢幻城堡尖塔造型，且獨有的溫泉「黃金湯」更讓遊客愛不釋手，天成集團努力經營，試圖打造2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，尤其地處台灣後山花東縱谷區，搭配各種樂園、俱樂部與多項設施，絕對是全台最好玩度假村。

圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網
圖／瑞穗天合國際觀光酒店官網

這回的買一送一專案，只要即日起至6月30日預訂並入住瑞穗天合國際觀光酒店，雙人一泊二食享平日11,200元起（10%服務費另計），並直接免費贈送台北「天成文旅-華山町」雙人住宿券一張（市價約3,000元），若超過兩人還有2到8人的多元房型可適用此專案（價格因應人次另計）。詳情請上官網或訂房中心查詢。

圖／天成文旅-華山町官網
圖／天成文旅-華山町官網

瑞穗天合國際觀光酒店「買一送一」雙城遊專案


優惠內容：即日起至2021年6月30日預訂此專案入住「瑞穗天合國際觀光酒店」，即贈送台北「天成文旅-華山町」華山雙人房平假日含早餐住宿券一張
適用日期：即日起至2021年6月30日（農曆春節期間不適用)
電話：02-8978-6688
官網：https://www.grandcosmos.com.tw/

位於台北知名文青景點華山旁邊。 圖／天成文旅-華山町官網
位於台北知名文青景點華山旁邊。 圖／天成文旅-華山町官網

圖／天成文旅-華山町官網
圖／天成文旅-華山町官網

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