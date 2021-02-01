2021財源滾滾來！ 精選全台九間必拜「財神廟」 求發財這樣拜

即將迎來農曆新年，不少民眾過年期間除了安排旅遊之外，參拜廟宇也是不可或缺的走春行程之一；除了祈求新的一年身體健康，也會向財神爺求發財金，祈願新的一年工作順利、財源滾滾。小編今天整理了財神廟的參拜流程與禁忌，並精選了全台九間相當盛名的財神廟，快跟著小編看下去～

拜財神的流程與禁忌

每間財神廟供奉的財神不盡相同，不過在參拜的流程上不會有太大的差異，小編幫大家整理幾個重點步驟，提供給大家參考參考！

STEP1 進廟一定要遵守右進左出、切勿踩踏門檻

STEP2 將準備的供品、金紙整齊地放置於供桌

STEP3 由外到內，先拜正門口的天公爐，再拜主神、配祀神明，拜的過程中記得報上自己的姓名、地址以及準備了什麼供品。

STEP4 並向財神爺許願今年的目標，或者需要向財神爺尋求什麼幫助。許願的內容不能太空洞或不切實際，可以舉一些實際的目標。

STEP5 等線香燒了一半以上，便可以拿回供品並燒金紙。

STEP6 有些財神廟提供錢母、發財金，可以向廟方詢問。求來的發財金切記不能隨意花掉，可以存在流通戶頭或當作生財的部分資金，且一定要「有借有還」喔！

準備財神供品的小技巧

➢金紙：壽金、刈金、土地公金、五路財神金

➢水果：可以準備三至五種水果，但空心的、諧音的水果不宜。蓮霧（空心的可能漏財）、蘋果（諧音貧果）。

➢糖果、餅乾：財神爺喜歡吃甜食，避免準備酸苦辣的食物。

必拜財神廟－北部

新北萬里金山財神廟

新北萬里金山財神廟。 圖／IG, llbaq9823115

萬里金山財神廟位於萬里及金山的交界，位處於較偏僻的山區，不過卻有著「北金山，南竹山」之美譽，是北部相當著名的財神廟。金山財神廟提供了全台首創的「財神銀行」，除了能夠擲茭借開運錢，也可以向財神預支財氣喔！來到這兒也能眺望海景，遠離喧囂～讓人心曠神怡啊！

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

交通：

▶大眾運輸：國光客運搭乘1815（路線圖），於金山郵局下車，轉搭計程車至金山財神廟。

▶自行開車：北二高→基金交流道下→往萬里金山方向依指示牌前進。

台北松山霞海城隍廟

台北松山霞海城隍廟。 圖／Wikim(p)edia

台北霞海城隍廟月老的靈驗吸引了許多信徒朝拜，而這座「松山霞海城隍廟」也位於台北市，興建於1892年，距今也有百年歷史了！這裡供俸的五路財神是許多股票族的最愛，拜完股票之路都順遂不少，也因為經由這些股票族口耳相傳，松山霞海城隍廟香火鼎盛，吸引了許多民眾來求發財、補財庫。

地址：台北市松山區八德路四段439號

交通：

▶火車：自松山火車站步行約10分鐘

▶捷運：捷運松山站2號出口步行約7分鐘

▶公車：203、205、276、28、311永福、605、605副、605新台五線、629直、藍7，於饒河街口站下車

新北烘爐地南山福德宮

新北烘爐地南山福德宮。 圖／Flickr

新北烘爐地南山福德宮又稱作烘爐地土地公廟，外觀有一尊巨大的土地公像，沿著石階慢慢往上走就能抵達烘爐地福德宮，占地很大相當壯觀。據說是多年前一名建商為了感謝土地公保佑於是擴建了土地公廟，有求必應的傳聞就此傳開，外地香客也愈來愈多。而如今，這裡除了是虔誠信徒求財、求平安的廟宇；從烘爐地能夠將雙北的夜景盡收眼底，也吸引了遊客來欣賞百萬夜景！

地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號

交通：

▶自行開車：國道三號中和交流道下→往圓通路方向→中正路→南山路→右轉興南路二段→興南路2段399巷→左轉往上即抵達停車場。

▶公車：搭乘241、275、1080至中和國中站下車，或搭249、670公車至烘爐地站下車。

▶捷運：捷運南勢角站下車，轉乘接駁公車。

桃園南崁五福宮

桃園南崁五福宮。 圖／Wikim(p)edia

桃園南崁五福宮創立至今已三百多年，是全台最古老的財神廟，在1985年被國家列為三級古蹟。南崁五福宮也是地方的信仰中心，而其供奉的財神無論是求財還是求職都相當靈驗，若是前來這裡參拜，上完香要記得摸摸鎮殿之寶－天爐，可以增加自身財氣唷！

地址：桃園市蘆竹區五福路1號

交通：

▶自行開車：國道一號南坎交流道下→新南路→五福路

▶客運：桃園火車站搭乘5022客運，於南山路口站下車，步行約8分鐘。

必拜財神廟－中部

台中廣天宮

台中廣天宮。 圖／IG, riceblood_super

台中廣天宮由於相當靈驗，是中部相當盛名的財神廟，主神財神爺 趙公明為四川峨嵋財神開基老祖正尊，到現在已經有一千四百多年的歷史，也是全世界第一座財神爺金身。民眾在財神誕辰、過年期間都會爭相前往向財神祈求發財金、祈求新的一年有好財運。另外廟方還有提供黃金發財蛋，據說大口吃掉它便能帶來平安及好財運喔！

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

交通：

▶自行開車：國道一號大雅交流道下→沿中清路直行→文心路左轉→興安路左轉即抵達。

▶公車：台中火車站搭乘15、901公車於大坑口站下車，步行7分鐘。

雲林北港武德宮

雲林北港武德宮。 圖／Flickr

台灣五路武財神的信仰始於北港，雲林北港武德宮也是全台該廟是臺灣規模最大的財神廟之一，並且主要就是供奉五路財神喔！北港武德宮的財神靈驗、香火鼎盛，是求發財金及財運的好地方。特別的是北港武德宮也提供相當文青豪華的雙人房、四人房可以預訂，又有入住「財神窩」的美意。

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

交通：

▶自行開車：

南下：國道一號下雲林系統交流道→接台78線東西向快速道路→虎尾土庫交流道下→左轉145縣道→北港華勝路

北上：國道一號下嘉義交流道→直行159號縣道經新港往北港方向→台19線→北港華勝路

▶高鐵：雲林站轉搭台西客運「高鐵－北港」線，於北港第二停車場站下車，步行約15分。

▶台鐵：嘉義火車站轉搭嘉義客運（經新港、民雄－北港）的班車至北港總站下車，步行約15分。

南投竹山紫南宮

南投竹山紫南宮。 圖／IG, chian_sa_shuei_shuei

提到求財運、錢母（發財金），小編第一個想到的就是南投竹山紫南宮！紫南宮是一座主祀福德正神的土地公廟，與前面介紹的中和烘爐地南山福德宮、屏東車城福安宮並稱「三大土地公廟」。每年元旦發放錢母，都會吸引大批民眾排隊，今年元旦的排隊人潮更是綿延七公里，由此可知竹山紫南宮的威力有多旺了吧！借了發財金，也要記得回來還金喔～

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

交通：

▶自行開車：國道三號下竹山交流道243K→左轉經竹山秀傳醫院→往山腳圓環→右轉經過7-11→直行約3公里→社寮警察局→左轉直行約200公尺

▶高鐵：台中高鐵站轉乘台灣好行6883溪頭線於竹山交流道下車轉乘紫南宮免費接駁車。

▶台鐵：臺中火車站轉乘台灣好行6883溪頭線於竹山交流道下車轉乘紫南宮免費接駁車。

▶免費接駁車時間：

起程：08:40~16:40每小時一班，候車地點在「車壟埔斷層教育園區內」的「警衛室」旁。

回程：9:00~17:00每小時一班，候車地點在紫南宮戲臺旁。

必拜財神廟－南部

高雄關帝廟

高雄關帝廟。 圖／Wikim(p)edia

高雄關帝廟主祀有武財神之稱的關聖帝君，而關聖帝君位於二樓，三樓還有配祀神明，所以建議參拜流程先從二樓再往三樓，最後回到一樓拜五路財神。高雄關帝廟相當靈驗，是求升職、求平安發財的熱門廟宇喔！也很適合來這邊走走，沾沾喜氣求平安。

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

交通：

▶自行開車：國道一號下中正路交流道→右轉直行中正路→右轉輔仁路→直行至武廟路交叉路口左轉即可抵達。

▶高鐵：左營站轉搭捷運至「技擊館站」1號出口，步行約5分鐘即可抵達。

▶台鐵：由高雄車站轉搭「計程車」至本廟，車資約新台幣 130 元。

▶捷運：橘線「技擊館站」1號出口，步行約5分鐘即可抵達。

屏東車城福安宮

屏東車城福安宮。 圖／IG, chichislife_

車城福安宮是小編家到屏東玩必訪的廟宇，也是東南亞最大的土地公廟，整個建築占地廣闊、金碧輝煌，每每來到這都覺得心靈被洗滌了一番！來到這裡，可以向土地公祈求平安、也可以求財，每年廟方也會發放象徵能夠帶來財富的發財米，都有大批信眾索取，香火十分鼎盛。

地址：屏東縣車城鄉福安村福安路51號

交通：國道三號南州交流道下→一號省道過楓港→26號省道→依指標即可抵達

看完這篇是不是也發現台灣真的有相當多財神廟呢？常常聽到朋友問哪間財神廟最靈驗？其實各方說法都表示，只要自己拜的順心、帶著一顆虔誠的心，心誠則靈喔！新的一年趕快出發祈求今年財運滾滾來吧！

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