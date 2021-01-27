買福袋「抽特斯拉」！一張表看2021「七大超商超市福袋」，休旅車、iPhone 12 Pro等百萬大獎任你抽

過年快到了，「福袋熱」也逐漸發酵，許多民眾也想試試手氣，期望新的一年能好運旺旺來。這回小編幫大家整理「完整版」四大超商、全聯、寶雅與康是美的「新春福袋」懶人包啦，售價從100元到1,200元都有，獎品從帆布袋、零食、羅技3C、Apple AirPods Pro、iPhone 12 pro、家電、行李箱再到十萬現金與超狂百萬賓士與特斯拉等名車，不要猶豫快買來抽一波，搞不好價值超過300萬的名車就是你的！

圖／特約萊點特別彙整

7-ELEVEN福袋最大獎抽358萬元油電轎跑車

7-11推出「2021金牛年開運金喜福袋」，即日起共推出299元、399元與999元等三種福袋，分別限量11.5萬個、6.5萬個與2萬個，每袋都有抽獎券。像是299元款有Hello Kitty款與角落小夥伴款供選擇，有各種門市或品牌優惠與商品組合包，還有紅包袋與造型筆記本，最大獎為63.9萬元的Harley-Davidson Sportster lron 883重型機車；399元款則為迪士尼FANTASIA 80週年限定Mickey束口收納提籃，提供紅藍兩色，福袋包含除了上述299元商品外還有炫彩化妝包，最大獎則為市價高達71.9萬的MITSUBISHI B&W羨定版汽車；最貴的999元款則為超實用的Hello Kitty與角落小夥伴皮革折疊收納凳，裡面有超狂卡套零錢包、不鏽鋼便當盒、紅包袋與各種品牌商品組合，最大獎則為價值高達107.9萬元的MITSUBISH旗艦休旅車。

7-ELEVEN推出299元、399元、999元等不同價格的「限量2021金牛年開運金喜福袋」，1月27日起限量開賣。記者陳立儀／攝影

除了上述優惠大獎外，其他獎項還有銀行10萬元刷卡金、W Hotel住宿券、6,666到16,888的OPEN POINT點數等，最後，還有購買福袋的每位消費者還可以再參加市價約358萬元的Maserati Ghibli MHEV油電轎跑車抽獎，不要猶豫快揪團買一波吧！

7-ELEVEN的「限量2021金牛年開運金喜399元福袋」造型為雙面設計的迪士尼FANTASIA 80周年限定Mickey束口收納提籃，另外還有「限量2021金牛年開運金喜299元福袋」Hello Kitty款共有兩款設計隨機出。圖／7-ELEVEN提供

全家超用心推「4款平價福袋＋聯名福袋＋2款高價福袋」，從漫威、羅技3C、家電再到名車通通有

2021年全家推出了四款福袋，分別為金牛福袋、卡通福袋、野獸國福袋、羅技3C福袋。金牛福袋最便宜，售價僅199元，限量85萬個，有超過15個獎項，最大獎為250萬的賓士（Mercedes-Benz GLC 200 Coupé，抽1台）與150萬的賓士（Mercedes-Benz A 180，抽2台），值得注意的是需要在期限內登錄序號喔才有抽獎資格，其他獎品還有鍋具組、遊戲機等。

卡通福袋售價則為499元，限量1萬組，有六種卡通組合，像是維尼、米奇與三眼怪等；野獸國福袋售價為588元，限量1.5萬組，提供漫威英雄、迪士尼系列等物品，還加贈背包袋喔；最後羅技3C福袋，售價要799元，限量6,000組，不過預計可拿到市值超過千元的3C商品，像是電競滑鼠、無線鍵盤或遙控筆等，務必把握機會抽一波。日前開賣兩週加總已售出約70萬袋，售出率約八成，還沒買到的民眾，務必把握機會搶購囉！

全家自1月13日起以「哞運大金喜」為主題，推出限量85萬個「金牛福袋」，每包售價199元，3台賓士車等你抽。圖／全家便利商店提供

最後，全家第二波福袋即日起已登場囉，與LINE FRIENDS聯名推出2款限量牛年限定BROWN & FRIENDS福袋（售價399元）。更狂的是，還可以看見超奢華的3,888元與6,888元限量高價值福袋，共有4款（限量1,200個），全家更表示內容物市價絕對超過10,000元，包含知名品牌鍋具、行李箱、家電等，相當3折優惠價購入，若有家電或高價值需求的消費者，務必抽一波囉。

全家便利商店第一次推出3,888元、6,888元的限量高價值福袋，保證內容物市價破萬元。圖／全家便利商店提供

萊爾富「開運福袋」必買，爽刮發財卡再抽COACH新品

此次萊爾富針對新春開運祭出了「開運福袋」與「發財卡」。開運福袋售價僅168元，限量21萬個，一包會有5個內容物，像是零食組、餅乾飲料等還有將近30%的會可以抽到COACH精品或現金100元等超值禮品，而最重要的是每包都會附贈一張刮刮卡，保證有機會抽中超狂的Mazda 2轎車，其他還有LV硬殼包、LV長夾、Apple Watch 4、CARTLER白鑽石項鍊、iPhone 12 Pro、伯朗咖啡機與1萬元現金等，登錄序號再抽BMW 218i M Sport一台或現金10萬元，獎品豐富，快來試試手氣吧！

萊爾富2021年「開運福袋」與「發財卡」同步限量開賣，皆為168元親民價，還有機會贏得汽車頭獎。圖／萊爾富提供

OK超商「100元福袋」馬上抽0.5克拉方形鑽項鍊

OK超商在台灣還有超過800間門市，日前已開賣100元的福袋，僅有限量10萬個，號稱福袋內有價值300元的零食組盒，飲料跟餅乾都有，除此之外，袋內還加贈一張刮刮卡，最大獎是超狂的頂級「「亞帝芬奇－星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」」，另還有人氣商品Apple AirPods Pro 與Nintendo Switch Lite，除此之外也有THOMSON第三代掃地機器人、蝦皮購物一萬元購物金OKmart禮券1,000至3,000元等。

圖／OK超商臉書粉專

全聯福袋2月開賣搶先曝光！頭獎特斯拉與保時捷任選

量販店巨頭全聯加入福袋戰局，將於2月12日初一開賣，將祭出「生肖福袋」與「萬國福箱」，售價分別為200元（限量10萬個）與1,200元（限量2萬個），兩種福袋含有超過10種的飲食或生活用品，像是90抽舒潔衛生紙、桂格人蔘與悅氏山苦瓜油切綠茶等，除此之外還可能獲得多款遊樂園門票，像是麗寶樂園等，單包內容物市值超過900元。

圖／全聯福利中心提供

另外萬國福箱，是採用20吋四輪登機箱，市價單個就要5,280元喔，分為金與銀兩色。最狂的是全聯內部研議，將首次公開「雙頭獎」，無論是「Porsche Cayenne（市價354萬）」還是「Tesla Model X（市價333萬）」都有機會抽中，其他大獎還有「台鈴智慧雙輪eReadyFun」，共22名，市價超過70,000元。機會難得，手刀大年初一衝一波！

全聯牛年福袋頭獎選項之一，市值354萬元的保時捷Cayenne。 圖／全聯福利中心提供

康是美「不限金額」加購福袋，抽市價約12萬大金牛

康是美也來搶福袋商機囉，即日起至2月16日，只要在康是美消費不限金額，就可以用888元加購「SOU SOU新春福袋」，此次共出三款，限量2,5000個名額，分別為「50音歌款」、「十數款」與「十數紅款」，福袋內容有超值補水面膜、洗髮精、牙膏、沐浴乳與中衛時尚口罩等超過10種生活實用品外，袋內附贈的紅包袋還會有抽獎券乙份，最大獎可以抽到市價118,000元的周大福黃金牛（兩名），加小金牛（市價8,700元）共100名，另外還提供不等的1000元、600元與200元的現金抵用券，快來抽一波金牛吧！

圖／康是美官網

圖／康是美官網

寶雅「扭轉奇蹟」福袋2/12開賣，每店限量200份

寶雅福袋可說是非常有誠意，每個福袋只要249元，其福袋外包裝不是一般紙袋，而是可以重複使用的帆布袋，而內容物的價值最高可說是10倍價值，從1000元到2800元，每店僅限量200份。內容物從保養、彩妝、醫美，美體再到雜貨與美飲品皆有，像是面膜、唇膏、衛生紙、DD霜、精華露、益生箘、電風扇與包鮮盒，超過百種的人氣商品會在福袋裡混搭，小資女孩快手刀把時間空下來囉。

圖／寶雅官網

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