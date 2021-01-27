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避免群聚風險！內湖「樂活夜櫻季」活動確定停辦，星空電影院、市集全取消

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／臺北旅遊網
圖／臺北旅遊網

近期本土疫情升溫，全台各大活動、集會紛紛取消停辦，為避免群聚感染，原訂1/30開跑的台北年度賞櫻盛事「樂活夜櫻季」，也在考量下確定喊卡，取消開幕式、星空電影院、市集等，但花期仍開放民眾做好防疫措施賞花，夜間目前確定照常亮燈。

內湖「樂活夜櫻季」為北部交通最親民的賞櫻地，每年吸引大批民眾搶拍，還能在櫻花樹下看電影。然而受到疫情加劇的影響，不少人擔憂櫻花季成防疫破口，在活動專頁留言希望停辦。為配合防疫，公園處今（27日）已決議取消實體活動，包含1/30的開幕式點燈、2/21的「心心相櫻」露天電影院及美食市集。

不過由於櫻花景色為開放空間，即便活動取消民眾仍能自由觀賞花海，但現場將會要求民眾配合防疫戴口罩、禁止飲食。公園處也回應，未來預計將舉辦線上賞花活動，鼓勵民眾在家看美景，大家亦可透過「樂活夜櫻季」及「公園新花漾」兩大臉書專頁了解最新花況。至於夜櫻季是否會關燈以減少現場人潮，目前有計劃提早至晚上8時關燈，但細節會於近期再詳細討論。

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