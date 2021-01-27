避免群聚風險！內湖「樂活夜櫻季」活動確定停辦，星空電影院、市集全取消

過年快到了，「福袋熱」也逐漸發酵，許多民眾也想試試手氣，期望新的一年能好運旺旺來。這回小編幫大家整理「完整版」四大超商、全聯、寶雅與康是美的「新春福袋」懶人包啦，售價從100元到1,200元都有，獎品從帆布袋、零食、羅技3C、Apple AirPods Pro、iPhone 12 pro、家電、行李箱再到十萬現金與超狂百萬賓士與特斯拉等名車，不要猶豫快買來抽一波，搞不好價值超過300萬的名車就是你的！

2021-01-27 11:55