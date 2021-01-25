桃園疫情影響！「青埔JETS嘉年華」1/28提前閉園，退票方法一併看

桃園醫院近期出現群聚事件，本土新冠肺炎疫情開始拉警報，全台各大活動陸續取消。而為配合防疫，位於桃園青埔的超人氣「JETS嘉年華」也於昨（24日）宣佈，原訂3/1休園的樂園，將提前於1/28結束營業，並同步祭出退票方法，手持票券的民眾快筆記！

JETS嘉年華。 圖／KLOOK

主打歐美遊樂設施體驗的「JETS嘉年華」去年登場桃園後備受年輕人喜愛，原訂11/30正式休園也在粉絲敲碗下加碼營業至3/1。然而近期因應疫情擴大、且主要足跡位於桃園市，配合高強度防疫對策，市內大型集會、活動紛紛延期或取消，JETS嘉年華桃園場也祭出休園公告，提前於1/28閉園，最後營業時間為即日起至1/27，每日下午2點至晚間8點。

官方於臉書提醒，若民眾仍持有尚未使用的票券，記得於營業期間內使用完畢，或於2/28前辦理退票（郵戳為憑）。紙本門票與A級設施抵用券等實體票券，需備妥票券正本並註明數量、真實姓名、聯絡方式及匯款帳戶封面影本，掛號郵寄至指定地址，退費金額將以當時購買的平均優惠價，將扣除10%手續費與匯費。而於KLOOK購買之電子票券，如無法於最後三日前使用完畢，且尚未兌換為實體票券，可至KLOOK線上申請退票，更多詳情請以官方臉書為準。

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