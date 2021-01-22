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五星「Buffet第二位0元」！台北國泰萬怡酒店2/28前自助餐「55折優惠」快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北國泰萬怡酒店」推出「兩人同行，第二位免費」的超殺優惠，只要即日起至2月底，兩人平日早餐時段用餐，一人只要420元，就可以爽吃數十種Buffet料理。 圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店」推出「兩人同行，第二位免費」的超殺優惠，只要即日起至2月底，兩人平日早餐時段用餐，一人只要420元，就可以爽吃數十種Buffet料理。 圖／台北國泰萬怡酒店提供

飯店搭配Buffet已逐漸成為趨勢，各家業者也不斷推陳出新祭出優惠吸引顧客消費。這回五星「台北國泰萬怡酒店」推出「兩人同行，第二位免費」的超殺優惠，只要即日起至2月底，兩人平日早餐時段用餐，一人只要420元，就可以爽吃數十種Buffet料理，快揪團結伴同行囉！

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

「台北國泰萬怡酒店」是2019年開幕的五星飯店，坐擁民生東路與建國北路間的黃金地段，要規劃北部旅行皆相當方便，而澎湃的大手筆裝潢與挑高的樓層配置，也是飯店受人吸引的特點之一。而旗下餐廳配置寬敞舒適，像是旗下的MJ Kitchen，明亮照明搭配木紋質感設計，希望讓前來用餐的消費者舒服享用美食。

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

而此次推出優惠的MJ Kitchen，主打各式精緻的Buffet料理，且最高同時可容納120人用餐，還設有2間包廂，適合家庭或私人聚會。這回的優惠專案，特地推出「兩人同行，第二位免費」，目前優惠時段僅限於平日早餐，原價兩位1,400元（另計10%服務費），現在兩位含服務費只要840元（相當於約55折），值得注意的是春節假期2月11日至16日不適用喔，且優惠只到2月28日，趕快把握機會揪團吃起來！

台北國泰萬怡酒店 Courtyard by Marriott Taipei Downtown

地址：10480台北市中山區民生東路三段6號No

MJ Kitchen 電話：02-7750-3399

官網：https://www.courtyardtaipeidowntown.com.tw/

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

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