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五星台北喜來登下殺2.2折！軍警醫護入住再送Buffet吃到飽＋三溫暖無限泡

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北喜來登飯店推出「有你真好」住房專案，身份為軍公教醫護人員，雙人入住每房每晚只要3,200元起。 圖／台北喜來登飯店提供
台北喜來登飯店推出「有你真好」住房專案，身份為軍公教醫護人員，雙人入住每房每晚只要3,200元起。 圖／台北喜來登飯店提供

近日疫情急遽升溫，因部桃醫護群聚感染，造成目前有10例的本土確診案例，不過，各界也紛紛給醫護人員留言加油打氣，希望台灣可以一起撐過這關。台北喜來登飯店這回也推出「有你真好」住房超殺優惠專案，即日起只要工作身份為軍公教醫護人員，即可享有約2.2折的住宿優惠，雙人入住每房每晚只要3,200元起，還可免費爽吃Buffet早餐，希望以最優惠的價格犒賞軍公教醫護人員！

五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網
五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網

「台北喜來登大飯店」是台北知名五星級飯店，鄰近東區與台北車站，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引各界人士入住。這回推出的「有你真好」專案，凡身份為軍公教、消防及醫護人員(訂房時需告知任職單位及職位)，入住舒適客房或豪華客房，以豪華客房訂價每房13,000元來計算（15.5%的服務費與稅另計），最高約可享約2.2折優惠，因此只要3200元起（已含稅與服務費）就可以入住五星高級飯店，另外喜來登還加碼免費送2客早餐Buffet，更狂的是還可免費無限次觀看客房電影與爽泡三溫暖。

入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。圖／台北喜來登提供
入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。圖／台北喜來登提供

另外台北喜來登近日也推出「全新親子客房」，即日起至2021年6月30日前，兩大兩小入住，一晚只要最低只要4,999元（15.5%元的服務費與稅另計），也可以搭配政府「台北加碼GO」補助再折抵1,000元喔。而此專案包含遊戲室全日遊PASS券與「Buffet之王」十二廚早餐Buffet，非常適合家庭親子同樂喔。詳情請上官網查詢。

圖／台北喜來登飯店官網
圖／台北喜來登飯店官網

圖／台北喜來登飯店官網
圖／台北喜來登飯店官網

台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

圖／台北喜來登飯店官網
圖／台北喜來登飯店官網

台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。圖／台北喜來登提供

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早餐 喜來登飯店 台北車站

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