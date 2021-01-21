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花蓮遠東海洋公園「1、2月壽星」免費入園！加碼身分證「G、U、V」門票699元暢玩

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
遠東海洋公園祭出「雙優惠」活動，1/2月壽星、設籍三地區的民眾都能以優惠價格入園。 圖／遠東海洋公園
遠東海洋公園祭出「雙優惠」活動，1/2月壽星、設籍三地區的民眾都能以優惠價格入園。 圖／遠東海洋公園

進入寒假假期，家長們開始計劃親子出遊行程，位於花蓮的遠雄海洋公園祭出1、2月壽星免費入園的活動好康，同時為了回饋鄉親，設籍三地區的民眾也能以優惠價格暢遊園區，替大家製造美好回憶同時還能省荷包！

屏東海生館近期推出企鵝餵食活動，吸引不少親子家庭躍躍欲試，體驗一邊餵食、一邊近距離觀賞呆萌企鵝聚集在腳邊的感動。花蓮遠雄海洋公園也在這個親子共樂時刻，祭出壽星免費入園活動，即日起至2/28，凡當月壽星持身分證、小朋友憑健保卡，搭配一位同行者現場購買全票890元入園，壽星即可享有免費優惠，換算下來兩人入園平均一人只要約450元，相當划算。不過要注意的是，春節連假期間不適用此壽星方案。

遠東海洋公園能近距離觀賞海洋生物。 圖／遠東海洋公園
遠東海洋公園能近距離觀賞海洋生物。 圖／遠東海洋公園

此外，遠雄海洋公園同步祭出「鄉親優惠」，即日起至2/28，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），即可於活動期間，以優惠價699元（原價890元）暢遊遠雄海洋公園。

除了門票優惠外，遠雄海洋公園即日起至2/5推出「海獅巡邏趣」街頭快閃活動，呆萌可愛又帥氣的海獅巡警們，每天不定時會出現在海洋村及探險島區域巡邏，讓遊客近距離觀賞海獅英勇的姿態，同時小朋友也能近距離與海獅對話，學會與生命相處。

遠雄海洋公園即日起至2/5推出「海獅巡邏趣」街頭快閃活動。 圖／遠雄海洋公園
遠雄海洋公園即日起至2/5推出「海獅巡邏趣」街頭快閃活動。 圖／遠雄海洋公園

遠雄海洋公園「壽星、鄉親優惠」活動資訊

日期：即日起～2/28

活動：

1.凡當月壽星憑身分證，小朋友憑健保卡，即可享免費入園優惠，需搭配一位同行者現場購買全票890元入園，過年期間及連假不適用。

2.凡設籍宜蘭、花蓮、台東鄉親，或身分證G、U、V者，可以優惠價699元暢遊遠雄海洋公園。

1、2月壽星免費入園暢遊遠東海洋公園。 圖／遠東海洋公園
1、2月壽星免費入園暢遊遠東海洋公園。 圖／遠東海洋公園

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