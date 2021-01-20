全台活動異動一覽！疫情影響「大型燈會、煙火嘉年華、春節集會」最新狀況懶人包

受本土疫情加劇的影響，昨（19日）起全台各地陸續宣佈大型活動取消或延期，除了32年來首度停辦的台灣燈會，原本決定照常開放的台北國際書展也在今（20日）忍痛宣佈實體書展停辦，各縣市的燈節、春節相關宮廟搶頭香、放錢母活動等也都在疫情考量下，紛紛宣佈延後或取消辦理。今天為大家整理活動最新狀況，記得筆記起來避免撲空，若有出外也務必做好防疫措施喔！

北部：

圖／2021台北燈節-七彩八寶新世界宣傳影片截圖

台北：台北燈節、台北年貨大街台北市長柯文哲今（20日）宣布2/26的台北燈節延期，而原訂1/28至2/10登場的台北年貨大街實體活動取消，保留線上行銷。

台北：台北國際書展文化部今（20日）公佈2021台北國際實體書展確定停辦，而線上書展及出版專業論壇則持續辦理。

新北：新北燈會、平溪天燈原訂2/20在大都會公園舉辦的新北燈會確定停辦，至於平溪天燈則將延期，根據疫情評估後續活動日期。

基隆：七堵元宵煙火嘉年華基隆市長林右昌昨（19日）開第一槍，2021元宵節「七堵煙火嘉年華活動」停辦一次。

新竹：台灣燈會由交通部觀光局與新竹市政府共同主辦「2021台灣燈會」32年來首次確定停辦，但燈會作品將會再安排展出機會。

宜蘭：歡樂宜蘭年、新春團拜&辦桌考量疫情，宜蘭縣長林姿妙19日晚宣布取消「歡樂宜蘭年」活動，亦為28年來首度停辦；宜蘭市市長江聰淵今（20日）宣布正式取消原訂2/17（農曆正月初六）的新春團拜，並停辦3/20的「宜蘭大拜拜系列活動呷辦桌500桌」。

宜蘭：羅東鎮1至3月大型活動宜蘭羅東鎮公宣布取消1月至3月所有大型活動，像是新春團拜、鎮長發紅包、植樹節、每年的初三呷拜拜一併停辦。

中部

台中：中台灣元宵燈會原本預計於中央公園巨型的「中台灣元宵燈會」確定取消，但仍會發放小提燈，而市府新春團拜則會改為廣播形式。

台中：大甲鎮瀾宮大甲鎮瀾宮每年除夕慣例的搶頭香活動確定取消。

南投：南投燈會、2021竹山牛舞花竹藝燈會南投縣長林明溱今（20日）下午宣布，原訂2月6日舉辦的2021年南投燈會活動延期，待疫情穩定再視狀況決定是否復辦。至於已開幕的「2021竹山牛舞花竹藝燈會」宣佈即日起改為民眾自由賞燈，而攤位區、週末限定表演活動等皆暫停。

南投：南投紫南宮南投紫南宮每年農曆正月初一都會發放錢母，今年在疫情升溫下決定延期。

彰化：南瑤宮除夕路跑迎頭香、元宵踩街彰化市公所今（20日）宣佈取消2/11的「南瑤宮除夕路跑迎頭香」及元宵節隔天的「萬人提燈籠古城踩街趣」等大型活動。

台東：元宵神明遶境、台東府會大型活動&團拜天后宮今（20日）宣布神明遶境活動取消，而台東縣長饒慶鈴及市長張國洲也宣布，年前所有府會大型活動於年後團拜同步取消。

南部

台南：月津港燈節、鹽水蜂炮近期才完成試燈的「月津港燈節」原訂2/6開跑，因應疫情確定先取消，另一大型活動「鹽水蜂炮」則暫緩。

台南：開基玉皇宮遶境台南北區開基玉皇宮原先預計1/24舉辦的台南最大遶境活動，預估約1萬3千人參加，今（20日）早確定取消活動。

台南：土城鹿耳門聖母廟元宵節煙火秀台南土城鹿耳門聖母廟，每年元宵重頭戲吸引大批人前去，一睹煙火秀及鞭春牛，目前兩大活動先行暫停，未來視情況決定是否舉行。

佛光山光照大千系列活動今年因疫情關係，確定停止煙火施放。本報資料照片

高雄：佛光山光照大千煙火基於防疫，佛光山宣布停辦「2021光照大千煙火施放」及吉星高照無人機高空燈光獻禮活動則將擇日辦理。

高雄：高雄燈會、市府新春團拜、千人以上活動高雄市長陳其邁19日晚間一口氣宣佈，高雄燈會、新春發福袋、團拜、尾牙和千人以上活動將統統取消。

屏東：2021屏東綵燈節音樂晚會、文創市集屏東縣政府19日宣佈停辦2/14、2/15的屏東綵燈節音樂晚會及文創市集。

｜暫照常舉辦、其餘最新變動｜

2021澎湖國際海上花火節將於4月22日登場。 圖／澎湖國際海上花火節

台南新化年貨大街預計2/4、2/10登場的新化年貨大街，目前維持照常舉辦。

屏東綵燈節、熱帶農業博覽會即將於1/22登場的「2021屏東綵燈節」將會如期亮燈，而面積廣達20公頃的熱帶農業博覽會則維持辦理，但將在出入口設置體溫自動量測儀器，且須全程配戴口罩、禁止飲食。

花蓮太平洋燈會花蓮太平洋燈會原定2/6盛大展開，花蓮縣長徐榛蔚今（20日）表示，仍在慎重討論研究新方式或是否喊卡中，目前尚未定案。

澎湖國際海上花火節澎湖國際海上花火節為年度旅遊盛事，針對是否會受疫情影響，澎湖縣府表示由於花火節活動在4月下旬，目前尚未列入討論範圍。

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