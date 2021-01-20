快訊

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄人獨家搶拍！超萌「水豚君療癒時光」快閃夢時代，溫泉造景必打卡、福氣版水豚君太Q

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「水豚君」為來自日本的卡通角色，療癒外型及懶洋洋的個性備受喜愛。圖／夢時代提供
「水豚君」為來自日本的卡通角色，療癒外型及懶洋洋的個性備受喜愛。圖／夢時代提供

南部人手刀衝！憑藉呆萌模樣虜獲許多粉絲芳心的卡通角色「水豚君」，即日起快閃統一時代百貨高雄店一樓，打造為期34天的「療癒時光期間限定店」。現場不僅設有「水豚君溫泉池」免費打卡，還備有超過800款周邊商品，其中全台首賣的「水豚君雙層隔熱杯」、春節應景的「福氣水豚君玩偶」、「水豚君紅包袋」皆是一大亮點，2/22前記得出發逛一波！

圖／夢時代提供
圖／夢時代提供
圖／夢時代提供
圖／夢時代提供

水豚君快閃店本次獨家現身夢時代，特別以水豚君最愛的溫泉為造景，設有「水豚君の紓壓溫泉」供民眾拍照，一樓東空橋則有「好朋友放空草原」場景能夠美拍。而期間限定店集結生活用品、文具、各種大小的玩偶公仔、3C產品等超過800樣的超萌實用好物，包含保溫瓶、行動電源、手機殼等年度新品，還有首度販售的「水豚君雙層透明杯」，準備從踏入展區開始一步步融化粉絲心。

圖／夢時代提供
圖／夢時代提供
圖／夢時代提供
圖／夢時代提供

若擔心會買到大失血，可要筆記下省荷包的結帳方法，1/21開始持icash Pay在展區中不限金額消費，就可享10% OPEN POINT回饋。此外，活動期間凡持夢時代會員APP至「水豚君療癒時光期間限定店」，即可免費兌換實體摸彩券，並有機會獲得「水豚君長懶枕」。另外，憑APP活動券，即日起只要在限定店內單筆消費滿699元即贈「水豚君紅包袋」；2/1起消費滿1299元，現抵100元，各限量200份，贈完為止。

圖／夢時代提供
圖／夢時代提供
圖／夢時代提供
圖／夢時代提供

水豚君療癒時光期間限定店

地點：高雄市前鎮區中華五路789號（統一時代百貨高雄店1樓）
展期：即日起至2/22
期間限定店X夢時代優惠活動：
1. 1/21-2/22持icash Pay不限金額消費，享OPEN POINT回饋，每戶上限500點。
2. 1/21-2/3 持華南夢時代聯名卡消費滿5,000元，贈100元銀行滿額禮，限量2,000份。
3. 夢時代OPEN POINT點數1點抵1元，另自1/21至1/27夢時代「升級會員」扣抵25點OPEN POINT點數，可兌換50元電子抵用券(限量2萬份)，消費期間限定店周邊商品皆可折抵使用。

圖／夢時代提供
圖／夢時代提供

延伸閱讀：

清水模建築＋冬山河景第一排！宜蘭最新「八嶋」寶島咖啡廳

北投三層崎「台版富良野花海」1/27升級登場！花毯擴大規模，秒飛日本美拍

高雄旅遊

相關新聞

案865在1／16來過！麥當勞桃園三民店「今起停業消毒」

依中央流行疫情指揮中心公佈資料，新冠肺炎（COVID-19）確診個案案863、864足跡陸續出爐，其中任職於摩斯漢堡的案...

好市多尿布「包裝被割破」只為這件事 網痛斥：不要臉無極限

美式賣場好市多以經濟實惠著名，經常推出優惠商品供消費者搶購，然而日前就有一名女網友在好市多買了一箱尿布，但回家拆封後卻發現疑似是拿到退貨商品，包裝袋上的「集點條碼」全部被人刻意割去，讓許多網友看了直呼「不要臉無極限」。

高雄人獨家搶拍！超萌「水豚君療癒時光」快閃夢時代，溫泉造景必打卡、福氣版水豚君太Q

南部人手刀衝！憑藉呆萌模樣虜獲許多粉絲芳心的卡通角色「水豚君」，即日起快閃統一時代百貨高雄店一樓，打造為期34天的「療癒時光期間限定店」。現場不僅設有「水豚君溫泉池」免費打卡，還備有超過800款周邊商

部桃確診個案增5個新足跡！ 廣德海鮮餐廳、福隆粩等

指揮中心今宣布新增一例本土個案，部立桃園醫院群聚事件染疫人士已達10人，指揮中心指揮官陳時中陳時中今更新案863、864...

因應防疫需求 大甲鎮瀾宮宣布取消今年「搶頭香」活動

台中大甲鎮瀾宮今天宣布，有鑑於近日疫情狀況的變化，鎮瀾宮針對相關的活動進行討論，決議取消今年搶頭香活動，除夕和大年初一交...

結帳等5小時！唐吉訶德半夜擠爆 網友嚇曝：最可怕的是這區

日本「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日正式開幕，大批人潮從開門前排隊至半夜不停歇，店家甚至直接在排隊尾端舉起看板告知「目前等候時間還要5小時」，有網友好不容易擠進去後哀嚎「裡面超地獄，隊伍根本不會動」、「結帳卡到無法逛」，最後落荒而逃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。