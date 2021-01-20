高雄人獨家搶拍！超萌「水豚君療癒時光」快閃夢時代，溫泉造景必打卡、福氣版水豚君太Q

南部人手刀衝！憑藉呆萌模樣虜獲許多粉絲芳心的卡通角色「水豚君」，即日起快閃統一時代百貨高雄店一樓，打造為期34天的「療癒時光期間限定店」。現場不僅設有「水豚君溫泉池」免費打卡，還備有超過800款周邊商品，其中全台首賣的「水豚君雙層隔熱杯」、春節應景的「福氣水豚君玩偶」、「水豚君紅包袋」皆是一大亮點，2/22前記得出發逛一波！

圖／夢時代提供 圖／夢時代提供

水豚君快閃店本次獨家現身夢時代，特別以水豚君最愛的溫泉為造景，設有「水豚君の紓壓溫泉」供民眾拍照，一樓東空橋則有「好朋友放空草原」場景能夠美拍。而期間限定店集結生活用品、文具、各種大小的玩偶公仔、3C產品等超過800樣的超萌實用好物，包含保溫瓶、行動電源、手機殼等年度新品，還有首度販售的「水豚君雙層透明杯」，準備從踏入展區開始一步步融化粉絲心。

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若擔心會買到大失血，可要筆記下省荷包的結帳方法，1/21開始持icash Pay在展區中不限金額消費，就可享10% OPEN POINT回饋。此外，活動期間凡持夢時代會員APP至「水豚君療癒時光期間限定店」，即可免費兌換實體摸彩券，並有機會獲得「水豚君長懶枕」。另外，憑APP活動券，即日起只要在限定店內單筆消費滿699元即贈「水豚君紅包袋」；2/1起消費滿1299元，現抵100元，各限量200份，贈完為止。

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水豚君療癒時光期間限定店

地點：高雄市前鎮區中華五路789號（統一時代百貨高雄店1樓）展期：即日起至2/22期間限定店X夢時代優惠活動：1. 1/21-2/22持icash Pay不限金額消費，享OPEN POINT回饋，每戶上限500點。2. 1/21-2/3 持華南夢時代聯名卡消費滿5,000元，贈100元銀行滿額禮，限量2,000份。3. 夢時代OPEN POINT點數1點抵1元，另自1/21至1/27夢時代「升級會員」扣抵25點OPEN POINT點數，可兌換50元電子抵用券(限量2萬份)，消費期間限定店周邊商品皆可折抵使用。

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