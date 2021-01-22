2021走春限定！ 12個北部「戶外自然系」春節景點 快放入口袋名單

編輯：Lemon

新的一年，別只想待在家裡耍廢！台灣這麼多美麗的景點，你去過哪些？想好過年要去哪裡走春了嗎？不論是跟家人還是跟朋友，ReadyGo為你精選北部12個「自然系」春節景點，還不快把這些景點放入走春行程口袋名單？

基隆

#基隆｜八斗子忘憂谷

IG@go.followjojo

位在基隆八斗子的忘憂谷步道是一條絕美的山海步道，有著「北海岸最美800公尺」的美名，忘憂谷步道可以一次滿足想觀看無敵山景與海景的欲望，小孩子才做選擇！新年到來，走一趟基隆八斗子忘憂谷，一同忘去過去一年的煩惱憂愁，以全新心情迎接2021的到來吧！

#基隆｜潮境公園

IG@hsin_yu0604

人人常說，北台灣最美的海濱公園就在基隆，八斗子一帶因海科館的建設及潮境公園的整理，變得熱鬧繁榮。除了美麗的海岸景色，裝置藝術的設計及假日不時的市集活動等更是吸引大小朋友前來。還沒來過的朋友，還不趁著新年走春來一回！

#基隆｜和平島公園

IG@megan__hung

有著2千萬年的岩石地景，和平島公園不僅有珍貴的文化及地景資產，更是堆疊出深厚且多元的人文軌跡。你以為和平島只能看海、戲水、玩沙嗎？這裡可是隱藏著阿拉寶灣秘境呢！還不走訪一趟，尋找秘境在哪裡？

台北

#台北｜陽明山擎天崗

IG@rpfebieeeee

走春就是要來趟「與山的擁抱」之旅！陽明山擎天崗擁有無敵山景，除了鄰近台北市最高峰七星東峰，擎天崗的的環形步道更早已全面開放。趁著走春帶著家人觀賞可愛的牛群以及台北的風景吧！

#台北｜陽明山夢幻湖

IG@ henry.88.11.22

美如童話般的湖塘秘境，陽明山夢幻湖擁有自然且豐富的生態棲地環境，湖光山色更是美的讓人心曠神怡。步道全長僅500公尺，但沿途較為陡峭，不過能在走春行程中欣賞到如此美景，先付出一點努力又何妨？

#台北｜金面山剪刀石

IG@lupeifang_0613

擁有「台北內湖小秘境」之稱，金面山剪刀石你去過了沒？想要鳥瞰台北城市風光來這裡就對了！貼心小提醒，雖然步道不高，但對平常沒做運動的朋友來說可是小挑戰哦！不過，在新年給自己一點小挑戰也是OK的吧？

新北

#新北｜桃源谷步道

IG@appleqi

宛如仙境的360度壯麗大草原，隨著步道的行走，放眼望去盡是連綿的山巒，彷彿進入與世無爭的世界，這就是桃源谷步道的魅力。趁著春節連假，一同來新北感受大自然的美吧！

#新北｜十分瀑布

IG@imma_pon

號稱「台版尼加拉瓜瀑布」，十分瀑布以壯麗磅礡、如山水畫般的美景之名，作為全台最大簾幕瀑布，其氣勢之壯觀百看不膩。來一趟十分瀑布之旅，除了可以欣賞瀑布美景，還能順遊眼鏡洞、觀瀑吊橋，相信絕對能為你的走春行程增添驚喜！

#新北｜石碇鱷魚島

IG@s_yucheng

因為島嶼的形狀而被在地人稱為「鱷魚島」，石碇千島湖因這美麗的誤會為其戴上一神秘面紗。遼闊的視野與秀麗的翡翠水庫景觀，周邊更有文山包種茶產區的茶園風景，是一處適合放空漫步的清幽之地。

宜蘭

#宜蘭｜明池國家公園

宜蘭 IG@sarah_hsiao

海拔1,150-1,700公尺間，明池森林遊樂區利用原地貌特色打造不同的園區，不僅擁有豐富的林木景觀，還有許多可愛的小動物不時在林間穿梭帶給旅客意外的驚喜。趁著春節，來明池國家公園尋寶也不錯！

#宜蘭｜抹茶山

IG@eateat0228

因為日籍攝影師的鏡頭，讓這座擁有抹茶色的美麗山嵐一夕爆紅，成為宜蘭礁溪神級景點。披覆著綠色草浪，那層層疊疊的山巒美景讓人嘆為觀止。貼心小提醒，想要在抹茶山獲得美照，可別忘了先鍛鍊一下再挑戰哦！

#宜蘭｜林美石磐步道

IG@y2987332

位於宜蘭礁溪的林美磐石步道，林木蒼鬱成蔭，沿途有溪流瀑布相伴，還有特殊的峽谷地形。有「宜蘭的小太魯閣」美稱，景觀壯麗，是值得探索的一塊寶地。

看完ReadyGo精選走春景點推薦，是不是心動了呢？趕快這些景點放入走春行程，用美好的走春之旅迎接2021吧！

延伸閱讀>>【2021走春】 全台最靈驗財神廟 TOP8，拜完整年財運旺旺來

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」