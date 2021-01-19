過年戴「麻將口罩」團聚！台隆手創館「10款春節造型口罩＋防疫神物」開賣

疫情期間口罩成了防疫必需品，也漸漸讓造型口罩成了時尚新配件。來自日本的生活雜貨品牌「台隆手創館 TOKYU HANDS」這次因應春節推出10款造型口罩，不僅有象徵福氣的圖騰樣式、經典獅頭，還有吸睛的「麻將百科」，讓民眾在家團圓還能藉好運口罩博手氣，更同步開賣防疫觸控神器、口罩芳香噴霧、銅加工口罩盒等實用小物，出遊時也能做好萬全準備。

圖／台隆手創館提供

台隆手創館本次看準節慶商機，一口氣新推10款造型口罩，其中最應景的莫過於由喜氣的大紅色為底色打造的「福滿地」、橘色為底的可愛「獅頭」、印有招財進寶圖騰的「好彩頭」及印有整排麻將的「麻將百科」，春節戴著彷彿。現場另有毛孩主人會愛的「柯基屁屁」、簡約菱格紋、「英倫風情」、「綠蕾絲」、「雪花」、繽紛「百花齊放」等款式，每盒10入售價199元，即日即可在全台門市入手。

圖／台隆手創館提供 圖／台隆手創館提供

不僅如此，春節亦是不少人返鄉、出遊的熱門時期，台隆手創館特別販售能減低接觸感染的「防疫觸控神器」，操作ATM、代按電梯按鍵、作為開瓶器皆無問題。此外，薄荷風味的「口罩芳香噴霧」原價250元釋出防疫價212元，便於收納的質感「銅加工口罩盒」還具抗菌效果，3款防疫小物快收藏！

圖／台隆手創館提供 圖／台隆手創館提供

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