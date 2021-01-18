愛熱鬧的天秤上榜！出遊「最懶星座」Top 3公布，還有「最佳旅伴星座組合」全公開

礙於疫情因素，國際旅遊持續受限，國旅進而受惠，想約伴來一趟愜意且放鬆的小旅行更是容易。然而旅行度假除了行程外，旅伴更是極為重要的一環！繼「2021年星座運勢旅行指南」後，Booking.com與「星座小熊布魯斯Bluesbear」再度推出「星座特性Top3榜單」，讓你輕鬆跟著指南，從最懶惰、最瘋狂、最佳拍檔到最適合一人獨遊的排行榜中找到合適的伴侶！

圖／Booking.com

最懶惰旅伴：天秤、金牛、巨蟹

性格優雅而高尚個天秤座，在旅行時偏好保有一貫的優雅節奏，不喜歡為了趕行程就把自己搞得灰頭土臉，所以會跟著善於安排行程的朋友出遊。而金牛座為了想好好放鬆，旅行的節奏十分慵懶，若能夠賴在一個地方不用移動是最棒的享受！對於骨子裡散發著慵懶氣息的巨蟹座通常是最容易斷電的那一個，因此喜歡輕鬆且不必過度費力的行程。

圖／Booking.com

最瘋狂的旅伴：射手、雙子、牡羊

自由奔放的射手座天生就有一顆冒險的心，只要一看到新鮮好玩的事物就想衝過去，是個不太受控且會隨時改變行程的旅人。害怕無聊的雙子座鬼點子很多，認為每趟旅程都要創造獨特回憶，因此常常在途中帶頭做一些瘋狂的事情。而說走就走就是牡羊座朋友的旅行態度，喜歡挑戰陌生的秘境探索，跟著這三個星座出遊絕對會精采萬分！

圖／Booking.com

最佳旅伴組合：射手與水瓶、巨蟹與處女、天秤與獅子，出外旅行的絕佳拍檔！

射手座跟水瓶座可說是旅行最佳拍檔，能夠接受彼此不斷提出的臨時動議，能在旅行中保有彈性堪稱是絕配。巨蟹座有旅行百寶箱之稱，是旅途中的最佳救援，一路上非常照顧旅伴，搭配上處女座對於旅行的完美主義、精細安排等習慣，讓此組合的旅行節奏能百分百合拍。天秤座隨遇而安的性格，在旅行中的配合度很高，而獅子座則是習慣主控一切，喜好明確能快速做出決定，這兩個星座的組合也是最佳旅伴之一。

圖／Booking.com

最適合一個人獨處的星座：摩羯、天蠍、金牛

而本次排行中指出，摩羯座是個喜歡獨處勝過於集體行動的人，一個人獨處的時候，感到特別的自在，也不會覺得無聊。天蠍座常常帶著神秘色彩，很多時候過著自己的生活，同時也能樂在其中。而金牛座總是把自己的時間安排得很好，與其說是獨處，不如說是沒有時間分給別人，很習慣過著自己的生活。