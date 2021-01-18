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北部新據點！鶯歌「山水步道、賞夕亮點」 全新2層樓高觀景平台啟用
全新景點先筆記！新北市鶯歌區與桃園交界處，有個坐擁絕佳地理位置的秘境，能將三峽鳶山、大漢溪美景盡收眼簾，傍晚還能賞夕陽。如今新北市政府特別打造了全新觀景平台，即日起已開放啟用，讓民眾得以輕鬆遠眺山水風光，順勢為台北一日遊增加行程清單。
這處觀景平台位於鶯歌區環河路與中正三路附近、鄰近大漢溪山水步道旁，本是片未經整理的閒置用地，經規劃後依據原有地形變身約2層樓高的觀景平台，俯瞰鶯歌山水步道、日落步道。
旅人白天能夠坐在涼亭處，悠閒看著河水配彼岸鳶山倒影，傍晚則有金黃夕陽，場景美如畫。除了可作為散步新亮點，平台入口也增設騎機車停車空間，讓大家體驗優美景致之餘，也有舒適的停車環境。
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