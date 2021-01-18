入住五星礁溪老爺「買一送一」！二泊四食Buffet吃到飽，再贈溫泉＋露營體驗

五星飯店買一晚送一晚！礁溪老爺酒店是許多遊客頂級度假的首選之一，尤其位處礁溪溫泉黃金地帶，更是冬天出遊必去的飯店之一。這回礁溪老爺推出「樂活買一送一」專案，只要入住飯店一晚，就免費贈送號稱六星奢華的「得天露營體驗區」一晚，可享頂級二泊四食服務，喜好露營的遊客，千萬不能錯過！

圖／礁溪老爺酒店官網

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礁溪老爺飯店可說是臺灣頂級渡假飯店，過去曾蟬聯全球旅遊網「Trip Advisor」的百萬網友票選，獲得「旅行者之選」的至高榮耀，包含最佳服務飯店與全家出遊飯店等。而此次主打的樂活假期，其中露營區共有20台露營區，全採用「飯店式」高規格住宿，並分為「上下舖」及「和式」車款，一次最多還可以睡5人，非常適合親朋好友或家庭入住。

圖／礁溪老爺酒店官網

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訂購樂活買一送一的旅客，可享第一晚雙人洋式標準套房一泊二食，附贈的早餐與晚餐可以在雲天自助餐廳或岩波庭宜蘭廚房任意選澤，並還可爽泡洞天風呂美人湯泉；第二晚贈送的「雙人得天露營區體驗」，則附有海陸野營晚餐與活力元氣早餐，也一樣享有洞天風呂美人湯泉等飯店內頂級設施服務，除此之外，露營還有夜間營火與當季DIY活動，得以讓遊客完全超值享受兩種住宿體驗。

圖／礁溪老爺酒店官網

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最後，在定價上，原洋式標準套房一晚就要16,800元（10%服務費另計），現在搭配樂活假期，即日起到2021年12月31日前訂購，還贈送六星露營體驗一晚，並免費招待兩天的早餐與晚餐，換算下來非常划算，推薦大家即刻預約訂購囉。值得注意的是以上價格皆以平日定價為主，若需假日入住與增額入住皆須額外加價（例如露營區最高可加至5人，每人須加價2,200元），詳情請上官網查詢。

圖／礁溪老爺酒店官網

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礁溪老爺酒店

地址： 262宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

電話： 03-988-6288

官網：https://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/index.aspx

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