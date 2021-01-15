買福袋「抽保時捷」！2021「四大超商超市福袋」必買，0.5克拉鑽、10萬現金、AirPods等百萬大獎任你抽

過年快到了，「福袋熱」也逐漸發酵，許多民眾也想試試手氣，期望新的一年能好運旺旺來。這回三大超商與全聯搶先推出「新春福袋」啦，售價從100元到1,200元都有，獎品從零食、羅技3C、Apple AirPods Pro再到十萬現金與超狂百萬賓士名車等，不要猶豫快買來抽一波，搞不好百萬名車就是你的！

圖／特約萊點特別整理

全家超用心推「4款福袋」，從卡通、漫威、羅技3C再到名車通通有

2021年全家推出了四款福袋，分別為金牛福袋、卡通福袋、野獸國福袋、羅技3C福袋。金牛福袋最便宜，售價僅199元，限量85萬個，有超過15個獎項，最大獎為250萬的賓士（Mercedes-Benz GLC 200 Coupé，抽1台）與150萬的賓士（Mercedes-Benz A 180，抽2台），值得注意的是需要在期限內登錄序號喔才有抽獎資格，其他獎品還有鍋具組、遊戲機等。

卡通福袋售價則為499元，限量1萬組，有六種卡通組合，像是維尼、米奇與三眼怪等；野獸國福袋售價為588元，限量1.5萬組，提供漫威英雄、迪士尼系列等物品，還加贈背包袋喔；最後羅技3C福袋，售價最貴要799元，限量6,000組，不過預計可拿到市值超過千元的3C商品，像是電競滑鼠、無線鍵盤或遙控筆等，務必把握機會抽一波。

全家自1月13日起以「哞運大金喜」為主題，推出限量85萬個「金牛福袋」，每包售價199元，3台賓士車等你抽。 圖／全家便利商店提供

萊爾富「開運福袋」必買，爽刮發財卡再抽COACH新品

此次萊爾富針對新春開運祭出了「開運福袋」與「發財卡」。開運福袋售價僅168元，限量21萬個，一包會有5個內容物，像是零食組、餅乾飲料等還有將近30%的會可以抽到COACH精品或現金100元等超值禮品，而最重要的是每包都會附贈一張刮刮卡，保證有機會抽中超狂的Mazda 2轎車，其他還有LV硬殼包、LV長夾、Apple Watch 4、CARTLER白鑽石項鍊、iPhone 12 Pro、伯朗咖啡機與1萬元現金等，登錄序號再抽BMW 218i M Sport一台或現金10萬元，獎品豐富，快來試試手氣吧！

萊爾富「發財卡」商品組合超過800種，方便購買、可以分批兌換，並與「開運福袋」同享超值大獎驚喜。 圖／萊爾富提供

OK超商「100元福袋」馬上抽0.5克拉方形鑽項鍊

OK超商在台灣還有超過800間門市，日前已開賣100元的福袋，僅有限量10萬個，號稱福袋內有價值300元的零食組盒，飲料跟餅乾都有，除此之外，袋內還加贈一張刮刮卡，最大獎是超狂的頂級「「亞帝芬奇－星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」」，另還有人氣商品Apple AirPods Pro 與Nintendo Switch Lite，除此之外也有THOMSON第三代掃地機器人、蝦皮購物一萬元購物金OKmart禮券1,000至3,000元等。

圖／OK超商臉書粉專

全聯福袋2月開賣搶先曝光！頭獎特斯拉與保時捷任選

量販店巨頭全聯加入福袋戰局，將於2月12日初一開賣，將祭出「生肖福袋」與「萬國福箱」，售價分別為200元（限量10萬個）與1,200元（限量2萬個），兩種福袋含有超過10種的飲食或生活用品，像是90抽舒潔衛生紙、桂格人蔘與悅氏山苦瓜油切綠茶等，除此之外還可能獲得多款遊樂園門票，像是麗寶樂園等，單包內容物市值超過900元。

圖／全聯福利中心提供

另外萬國福箱，是採用20吋四輪登機箱，市價單個就要5,280元喔，分為金與銀兩色，並有機會抽中現在正在票選的頭車獎（至1/18日前官方IG投票選擇特斯拉或保時捷作為頭獎），其他大獎還有「台鈴智慧雙輪eReadyFun」，共22名，市價超過70,000元。機會難得，手刀大年初一衝一波！

全聯牛年福袋頭獎選項之一，市值354萬元的保時捷Cayenne。 圖／全聯福利中心提供

其他陸續像是超商龍頭7-11、寶雅或康是美都有機會推出202新春福袋，就靜待官方公佈吧！再公佈之前，可先於上述已推出的福袋，揪團爆買一波試試手氣吧。

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