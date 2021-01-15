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直接省12,700元！台北萬豪酒店3.5折入住，免費爽吃頂級牛排鐵板燒，再贈Buffet吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
只要最低5,988元起入住經典客房一晚，萬豪就免費贈送豪華「Mark's Teppanyak」鐵板料理午餐（兩客），更狂的是再贈免費自助式早餐（兩客）。 圖／台北萬豪酒店官網
只要最低5,988元起入住經典客房一晚，萬豪就免費贈送豪華「Mark's Teppanyak」鐵板料理午餐（兩客），更狂的是再贈免費自助式早餐（兩客）。 圖／台北萬豪酒店官網

過年快到了，也意味年終獎金要來了，可以好好犒賞自己一番。這回知名台北萬豪酒店推出「豪好吃 - 鐵板燒假期」優惠專案，只要最低5,988元起入住經典客房一晚，萬豪就免費贈送豪華「Mark's Teppanyak」鐵板料理午餐（兩客），更狂的是再贈免費自助式早餐（兩客），以經典房市價計算約3.5折，還不快點下訂爽住爽吃起來！

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

台北萬豪酒店是國際知名五星連鎖飯店，地處台北大直樞紐帶，號稱都市花園，尤其以高級寬闊明亮與都市夜景為名，搭配20樓高空酒吧，可以提供旅客最舒適的服務體驗，附近還有大直美麗華與各式商場餐廳，非常適合商務人士或遊客入住。

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

此次推出的「一泊二食」專案，絕對是可以即刻入住的好機會，即日起到3月30日（可入住至3月31日）訂購該專案，便可以最低5,988元起（週六入住6,988元，皆需另加稅及服務費共15.5%）入住經典客房，再享有飯店旗下的高檔鐵板料理「Mark's Teppanyaki」特選的午間套餐兩客及甜酒兩杯，而鐵板料理有可選牛排或雞排等，更狂的是直接送自助式Buffet早餐兩客。

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

若以經典客房市價17,000元（需另加稅及服務費共15.5%)計算，則至少最高約可享3.5折超低優惠，約可省下12,700元，另外，入住還可以免費使用健身房與桑拿體驗，再贈免費停車服務，機會難得，不要再錯過了喔！以上費用僅試算，詳情請洽電或官網查詢。

台北萬豪酒店

地址：台北市中山區樂群二路199號 (與敬業四路交叉口)

官網：https://www.taipeimarriott.com.tw/websev

電話： (02)8502-0899

圖／台北萬豪酒店官網
圖／台北萬豪酒店官網

圖／台北萬豪酒店官網
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萬豪酒店 早餐 夜景 鐵板燒

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