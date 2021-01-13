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住宿買1送1＋早餐Buffet！「士林萬麗Ｘ台東桂田喜來登」超殺優惠 台北加碼Go也適用
不宜出國的時期，國旅也能省荷包玩個盡興！萬豪國際集團旗下的「台北士林萬麗酒店」攜手「台東桂田喜來登酒店」打造雙城優惠，不僅買一晚送一晚、兩晚皆附贈2客早餐，促銷活動下還能使用「台北加碼Go」補助，讓大家台北、台東玩透透。
「台北士林萬麗酒店」與「台東桂田喜來登酒店」即日起推出「喜士臨門」3天2夜雙城住房專案，只要3/31前預訂入住士林萬麗「尊貴山景客房」，即贈2客士林廚房早餐，再加送「台東桂田喜來登住宿券」。與一般買一送一方案不同，旅客不被限制連續入住，4/30前持券自由安排住宿即可，行程彈性。而住宿招待券可供大家入住台東桂田喜來登「尊爵/伯爵客房」乙晚，隔天還能享用阿力海自助百匯早餐，爽嗑豐盛吃到飽。若想優先玩台東、獲贈台北，到台東桂田喜來登酒店預訂即可。
值得一提的是，整套8998元（已含服務費及稅金）的專案，還可使用「台北加碼Go」補助。只要預訂第一晚入住士林萬麗（非持招待券入住者），即適用加碼補助折抵優惠。入住時出示身分證明文件，每房每日最高可享當日入住房費1000元折抵。提醒大家活動不適用於02/11至2/15、2/27至3/01、4/2-4/5及客滿日期，若於假日（週五、六）入住則現場加收500元。另外士林萬麗最受歡迎的網美無邊際泳池，因冬季氣候進入保養維修期，預計春季才會再重新開放。
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